Hayat, engebelerle dolu bir yolculuktur. Bu yolculukta karşınıza zaman zaman aşılması çok zor tümsekler de çıkacaktır. Burada ise bir seçim yapmanız gerekecek. Aşmaya çalışacak mısınız veya vazgeçmeyi mi düşüneceksiniz? İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda birçok insan motivasyonumu nasıl yükseltebilirim gibi soru işaretlerine sahip. Hatta birçoğu çoktan motivasyonumu kaybettim demeye başladı bile... Motivasyon artırmak için ise hiçbir zaman geç değil. İşte bu içeriğimizde sizlerle, motivasyon yükseltme konusunda faydalı olabileceğine inandığımız beş öneriden bahsediyor olacağız. Umarız ihtiyacı olanlar için, bu kelimeler yeterli olur ve hedefiniz için asla vazgeçmezsiniz.

AYRICA: Motivasyonumu Kaybettim! Nasıl Arttırabilirim?

Motivasyonumu Nasıl Yükseltebilirim Diyenler için 5 Öneri

1) Neden Başladığınızı Hatırlayın: İnsanlar neden yola çıktıklarını unuttuklarında, ne yapacaklarını bilemezler ve aslında bu yüzden de vazgeçmeyi düşünürler. Peki, siz neden bu yola çıkmıştınız, hatırlıyor musunuz? Kendinize verdiğiniz o kesin sözleri hatırlıyor musunuz? Kendinize hatırlatın, anımsayın. Neden başladığını hatırlamak, motivasyon yükseltmek için bir ilaç gibi faydalı olacaktır. Çünkü insan neden başladığını unuttuğunda, pes etmeyi aklından geçirebilir. Ancak neden başladığını hatırladığında ise, ne olursa olsun, pes etmeyi aklından bile geçiremeyecektir.

2) Yaptığınız Fedakârlıkları Düşünün: Bu zamana kadar emek verdiğiniz her şey için, gösterdiğiniz tüm fedakârlıkları düşünmelisiniz. Bugün istediğiniz noktada olmayabilirsiniz, bu yüzden pes etmek gerekmez. Direkt sonucu düşünmeyin ve süreci de anımsamaya çalışın. Hedefiniz için ne kadar efor sarf ettiğinizi, fedakârlık gösterdiğinizi hatırlayın. Bunları hatırlarsanız, motivasyonunuz istemeseniz bile artacaktır. Gösterdiğiniz fedakârlıklara ve tüm emeklerinize ihanet etmemelisiniz.

3) Olumsuz İnsanları Umursamayın: İnsanlar devamlı konuşacaklar. Bunu engellemek mümkün değil. Yola çıktığınızda başaramayacağınızı, başardığınızda ise çok şanslı olduğunuzu söyleyerek sizi demotive etmeye çalışacaklar. Bunu durdurmak mümkün görünmüyor. Bu yüzden, olumsuz insanların negatif düşüncelerinin zihninizi ele geçirmesine izin vermemelisiniz. Elbette yapıcı ve olumlu yaklaşım sergileyen insanların fikirlerine değer verin. Ancak alacağınız karar ne olursa olsun, kendinize ait olsun. Bu kitabın yazarı sizsiniz. Kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin.

4) Kendi Varlığınıza Güvenin: İnsanlar bazen, işine o kadar değer verir ki, kendi kişisel yaşamını ve isteklerini umursamaz. Ancak daha sonra bu yönde sıkıntı yaşamamak adına, kendinize de zaman ayırmaya özen gösterin. Hedeflerinize ilerlerken, kendinize ve varlığınıza güvenin. Bunun için ise kendi isteklerinizi, arzularınızı hiçbir zaman engellemeyin. Siz ne kadar sağlıklı olursanız, hedeflerinizi gerçekleştirmenizin olasılığı da bir o kadar artacaktır.

5) Başardığınızı Hayâl Edin: Bu zamana kadar gösterdiğiniz çaba ve emeğin sonunda, bir gün başardığınızı hayâl edin. Nasıl hissederdiniz? İşte bu gibi hayâller kurarak, videolar veya motive edici müzikler dinleyerek, motivasyonunuzu diri tutabilirsiniz. O gün geldiğinde, geçmişteki hiçbir zorluğu hatırlamayacaksınız bile. Odaklanacağınız tek şey, hak ettiğiniz başarınız olacak. Bunun için çalıştınız, bunun için ter döktünüz. Şimdi ise, sizin zamanınız geldi...

Motivasyonumu nasıl yükseltebilirim sorusuna yönelik olarak bu içeriğimizde beş adet faydalı öneride bulunmaya çalıştık sizler için. Sizin de motivasyonunu kaybedenler için tavsiyeleriniz, önerileriniz var ise, aşağıdaki yorum bölümü ile fikir ve tecrübelerinizi paylaşmayı düşünebilirsiniz.