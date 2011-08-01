Para Biriktirmek ve Tasarruf Yapmanın Pratik Yolları

Zaman zaman yaşanan ekonomik çöküşler, gelecek için tasarruf yapmanın ne kadar da önemli olduğunu kanıtlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Tasarruf, bugün için olmasa bile yarın için gerekli olabilir. Olası bir ekonomik çöküş sürecini daha kolay ve rahat atlatabilmek için, paranızın değerini bilmelisiniz.

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Başkalarına muhtaç kalmamak için de harcamalarınızı doğru bir şekilde yapmanız gerekmekte olup, sayısız insanın yaşadığı ekonomik felâketlerden ders çıkarmanız da yerinde bir davranış olacaktır. Eğer birtakım pratik yollar ile para biriktirmez ve tasarruf yapmaz iseniz, gelecekte yaşayacağınız olası bir olumsuz koşuldan kendinizi kurtaramazsınız. Bu içeriğimizde de birtakım pratik yollar ile daha fazla nasıl tasarruf yapabileceğimizi öğreniyor olacağız.

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Para Biriktirmek ve Tasarruf Yapmanın Yolları Nelerdir?

1) Gereksiz Masraflara Nokta Koyun

Bu oldukça basit bir mantıktır. Yani tüm gereksiz masraflarınızı azaltın ve yakında daha da fazla paranız olduğu için şaşırtacaksınız. Bunu yapmak için ise size bir fikir; alışveriş yapmadan önce alacaklarınızı not alın ve yalnızca ihtiyacınız olanları satın alın.

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Ayrıca kaldığınız daire büyük ise, daha küçük bir daireye bile taşınmayı düşünebilirsiniz. Telefon faturanızın, eğlence masraflarınızın, kulüp veya spor salonu masraflarınızı da elinizden geldiğince azaltmaya çalışın. Yani gerektiğinde elbette bunları yapabilirsiniz ancak hangisi sizin için gerekli ise o aktivitede bulunmaya özen gösterin. Fazlası, gelecekte sizi zarara sokabilir.

2) Her Ay Bütçe Plânı Yapın

Evet, bu madde de oldukça önemlidir. Her ay bir bütçe plânı yapma alışkanlığı edinin ve tüm masraflarınızı, gelirlerinizi ve giderlerinizi tek tek listeleyin. Bütçe plânı esnasında, tüm gelirinizden en az yüzde on beş oranında tasarruf yapmaya özen gösterin.

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Bu yolla, geri kalan miktar ile harcama yapacak ve ayırdığınız parayı ise zor zamanlarınızda kullanma şansı edineceksiniz. Bütçe plânını her ay yapmaya özen gösterin ve listelerinizi saklayın. Böylelikle her ay yaptığınız listelerinizi de aralıklarla karşılaştırma fırsatınız olacaktır.

3) Nakit Ödemeye Çalışın

Peki neden? Çünkü böylelikle nakit ödeyemediğiniz şeyleri artık satın almamaya başlayacaksınız. Bu yüzden tasarruf yapmak için ödemelerinizi nakit yapmaya çalışın, bu şekilde kredi kartı taksitleri için ek faizleri ödemek yerine, kenarda kendi paranızı biriktirmiş olacaksınız.

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Bu yüzden alacaklarınızı nakit almanız oldukça önem arz etmektedir. Sürekli kredi kartı ile alışveriş yapmamalısınız.

4) Evde Yemek Yeyin

Paradan tasarruf yapmanın en önemli yollarından bir tanesi de, evde yemek pişirmek ve yemektir. Dışarıda yemek için harcadığınız miktarı hesaplarsanız, ayda toplam kaç TL olduğunu gördüğünüzde siz de şaşırırsınız.

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Bu nedenle paradan tasarruf etmenin ipuçlarından biri ve sağlıklı yolu, evde temiz bir yemek pişirmek ve evinizde yemek yemenizdir. Böylesi daha hijyenik. Öyle değil mi?

5) Alışverişi Akıllıca Yapmalısınız

Başka bir para tasarrufu için söylenebilecek ipucu ise, alışverişi doğru bir biçimde yapmaktır. Yani alışveriş yaparken gereksiz şeyleri almak yerine, ihtiyacınız olanları satın alın. Hatta bazı internet siteleri ile daha ucuza eşya satın alabilirsiniz.

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Bu yüzden alışveriş yaparken fırsatları kovalamaya özen gösterin ve özel indirimlerden yararlanmak için efor sarf etmeniz gerektiğini unutmayın.

6) Elektriğe de Dikkat Edin

Enerji tasarrufu yaparak, giderlerinizin azalmasına yardımcı oluyorsunuz ve küresel ısınmadan ötürü çevrenin korunmasına da yardımcı olursunuz. Bu bağlamda, kullanmadığınız takdirde ışıkları, televizyonu, cihazları kapalı tuttuğunuzdan emin olun.

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Enerji tasarrufu ile para tasarrufu yapabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Yaz aylarında ısıtıcıları çok fazla açmamaya özen gösterin.

7) Daha Fazla Kazanın

Mevcut işinize ek olarak, evden de iş yapabileceğinizi unutmayın. Böylelikle gelirinize ek olarak, farklı bir yerden de ek gelir edinebilirsiniz. Evden yapabileceğiniz işleri araştırın ve yapabileceğinizin en iyisini yapmaya özen gösterin. Tasarrufun önemini unutmayın ve yarın üzülmemek için, bugün daha tasarruflu bir insan olacağınıza dair kendinize söz verin.

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8) Diğer Genel Şeyler

Yukarıdakilere ek olarak tasarruf yapmak için para transferi konusunda bankaların uygulamalarını akıllı telefonunuza kurup, buradan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şubelere göre daha az komisyonlarla işlemlerinizi halledebilirsiniz. Üniversite zamanında ders kitaplarınızı dersi geçtikten sonra satabilirsiniz. Ayrıca ders notlarınızda da fotokopi için fotokopiciye satışı düşünebilirsiniz. Telefonla görüşmek için de WhatsApp, Line gibi uygulamalar ile konuşmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Para biriktirmek ve tasarruf yapmak ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum formunu kullanarak tüm ziyaretçilerimiz ile bugün paylaşabileceğinizi unutmayın lütfen.

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