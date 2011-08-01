Yeni Enpara kullanıcıları için bilgilendirici yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda, Enpara encard şifresi değiştirme hakkında bilgi vereceğiz. Enpara hesabı üzerinden banka kartı şifresi nasıl değiştirilir? diyorsanız, anlatacaklarımızı uygulayabilirsiniz.

Enpara Encard (Banka Kartı) Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Enpara hesabınızda internet şubesi ya da mobil şube üzerinden kullandığınız atm kartı şifresi değiştirebilirsiniz. Yeni Enpara kullanıcıları bu konuyu merak ettiklerinden, internet üzerinden Enpara encard şifresi değiştirme ya da Enpara banka kartı şifresi değiştirme nasıl yapılır? şeklinde araştırma yapabiliyor.

Biz de ayarlaması oldukça kolay olan bu işlemleri internet şubesi ve mobil üzerinden nasıl yapılacağını ayrı ayrı anlatacağız.

Enpara Banka Kartı Şifresi Değiştirme - İnternet Şubesi

Öncelikle Enpara sitesinden internet şubenize giriş yapınız.

Ardından hesabınız içerisinde sol alttaki "Ayarlar" kısmına tıklayın.

Açılan Ayarlar ekranında "Encard" kategorisi altında "Encard şifresi" kısmının karşısındaki "Değiştir" butonuna tıklayın.

Ekrana gelen yeni şifre girme penceresinde istediğiniz yeni şifrenizi belirleyin ve " Onayla " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin sonunda Enpara encard (banka kartı) şifresi değiştirme işleminiz gerçekleşecektir. Yeni şifrenizle kartınızı kullanabilirsiniz.

Enpara Banka Kartı Şifresi Değiştirme - Mobil

Enpara hesabınızı mobil üzerinden kullanarak, banka kartı şifresi değiştirme yapabilirsiniz. Bunun için;

Öncelikle Enpara cep şubenize giriş yapınız.

cep şubenize giriş yapınız. Ardından sol üstteki üç çizgi butonuna tıklayarak ya da ekranı sağa doğru kaydırarak sekmeleri açın ve "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

Ayarlar penceresinde "Encard" kısmına tıklayın ve açılan seçeneklerden "Encard şifresi" seçeneğini seçin.

Açılan yeni şifre ekranında ilgili alanları doldurun ve " Onayla " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından Enpara encard (banka kartı) şifresi değiştirme işleminiz gerçekleşecektir.

Enpara encard (banka kartı) şifresi değiştirme işlemi bu kadar basit. Enpara banka kartı şifresi değiştirme işlemlerini internet şubesi ya da cep şubesi üzerinden anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. Bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.