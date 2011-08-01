Yeni Enpara kullanıcıları için bilgilendirici yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda, Enpara günlük alışveriş limiti azaltma ya da arttırma hakkında bilgi vereceğiz. Enpara günlük alışveriş limiti değiştirme nasıl yapılır? diyorsanız, yazımıza devam edelim.

Enpara Günlük Alışveriş Limiti Değiştirme

Enpara hesabınız üzerinden encard ile yapacağınız günlük alışverişler için limit koyabilirsiniz. Bazı kullanıcılar, bu konuyu merak ettikleri için, internet üzerinden encard günlük alışveriş limiti değiştirme hakkında araştırma yapabiliyor.

Biz de ayarlaması oldukça kolay olan bu işlem ile ilgili ayarlar için internet şubesi ve mobil üzerinden nasıl yapılacağını ayrı ayrı anlatacağız.

Enpara Günlük Alışveriş Limiti Değiştirme - İnternet Şubesi

Öncelikle Enpara sitesinden internet şubenize giriş yapınız.

Ardından hesabınız içerisinde sol altta yer alan "Ayarlar" alanına gidin.

Ayarlar ekranında "Encard" sekmesinde yer alan bölümlerden "Encard'la günlük alışveriş limiti" seçeneğinin karşısındaki "Değiştir" butonuna tıklayın.

Yukarıdaki pencerede belirtildiği üzere en yüksek limit 10.000 TL'dir. Ayrıca girilecek limit değeri, 100 TL ve katları olmalıdır. Bu sayfadan azaltma ya da arttırma için limiti girdikten sonra "Onayla" butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından Enpara günlük alışveriş limiti istediğiniz şekilde değişmiş olacaktır.

Enpara Günlük Alışveriş Limiti Değiştirme - Mobil

Mobil tarafında da öncelikle Enpara cep şubenize giriş yapınız.

cep şubenize giriş yapınız. Ardından sol üstteki üç çizgi butonuna tıklayarak ya da ekranı sağa doğru kaydırarak sekmeleri açın ve "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

Ayarlar penceresinde "Encard" kısmına tıklayın ve açılan seçeneklerden "Günlük alışveriş limiti" seçeneğini seçin.

Açılan ekranda enpara günlük alışveriş limiti arttırma ya da azaltma için istediğiniz değeri girin ve " Onayla " butonuna basın.

ya da için istediğiniz değeri girin ve " " butonuna basın. Bu işlemlerin ardından yeni günlük alışveriş limitiniz onaylanacaktır.

Enpara günlük alışveriş limiti arttırma ya da azaltma işlemi bu kadar basit. İnternet şubesi ya da cep şubesi üzerinden anlattığımız şekilde limit değişiminizi yapabilirsiniz. Bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.