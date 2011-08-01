Yeni Enpara kullanıcıları için bilgilendirici yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda, güvenlik kategorisinden bir yazı ile birlikteyiz. Enpara internet şubesi yurt dışı kullanımı açma ya da kapatma hakkında bilgi vereceğiz. Enpara hesabınızın internet şubesi kullanımlarını yurt dışı için açmak ya da kapamak nasıl yapılır? diyorsanız, yazımıza devam edelim.

Enpara İnternet Şubesi Yurt Dışı Kullanımı Açma Kapama

Enpara hesabınızın internet şubesi işlemlerinin yurt dışı kullanımı için açma ya da kapama yapmak istiyorsanız, internet şubeniz üzerinden basitçe yapabilirsiniz. Öyle ki, kullanıcılar Enpara yurt dışı internet bankacılığı açma konusunda internette aramalar yapabiliyor.

Enpara Yurt Dışı İnternet Bankacılığı Açma Kapama

Öncelikle Enpara sitesinden internet şubenize giriş yapınız.

Ardından hesabınız içerisinde sol altta yer alan "Ayarlar" alanına gidin.

Ayarlar ekranında "Güvenlik" sekmesinde yer alan bölümlerden "Yurt dışı kısıtlama" seçeneğinin karşısındaki "Değiştir" butonuna tıklayın.

Yukarıdaki pencerede belirtildiği üzere Enpara yurt dışı internet bankacılığı için "açık" ya da "kapalı" seçeneklerinden birini seçin ve "Onayla" butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından Enpara internet şubesi yurt dışı kullanımı istediğiniz şekilde değişmiş olacaktır.

Enpara yurt dışı internet bankacılığı açma ya da kapatma işlemi bu kadar basit. İnternet şubesi üzerinden anlattığımız şekilde yurt dışı kısıtlama işlemini yapabilirsiniz. Bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.