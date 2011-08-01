Enpara Para Transferi Nasıl Yapılır? Resimli Anlatım

Yeni Enpara kullanıcıları için bilgilendirme yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda da 'Enpara para transferi nasıl yapılır?' işlemini açıklayacağız. Oldukça basit olan işlemler ile Enpara para gönderme işlemini hızlıca yapabilirsiniz. Bu işlemleri de Enpara internet sitesi ve mobilde cep şubesi üzerinden nasıl yapılacağını ayrı ayrı anlatacağız.

Enpara Para Transferi Nasıl Yapılır? - İnternet Şubesi

Öncelikle Enpara internet şubesi üzerinden hesabınıza giriş yapınız.

üzerinden hesabınıza giriş yapınız. Ardından üstteki sekmelerden "Transfer/Ödeme" sekmesi üzerine gelin.

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Açılan alt sekmelerden ' En hesaplarım arasında ' ile kendi diğer hesaplarınız arasında aktarım yapabilirsiniz. ' Başka hesaplara ' sekmesi ile istediğiniz kişiye kolay ve hızlı para transferi yapabilirsiniz. ' Karttan nakit avans ' sekmesi ile de kredi kartınız varsa, ondan vadesiz hesabınıza nakit avans alabilirsiniz.

' ile kendi diğer hesaplarınız arasında aktarım yapabilirsiniz. ' ' sekmesi ile istediğiniz kişiye kolay ve hızlı para transferi yapabilirsiniz. ' ' sekmesi ile de kredi kartınız varsa, ondan vadesiz hesabınıza nakit avans alabilirsiniz. Bu yazımızda başkasına para transferi yapacağımız için 'Başka hesaplara' sekmesine tıklayın.

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Başka hesaplara transfer ekranında ilgili tüm alanları doldurunuz. Doldurma işlemi bittikten sonra sağ altta yer alan 'Gönder' butonuna tıklayın ve onaylayın.

Para göndereceğiniz hesabı daha sonra tekrar kullanacaksanız, 'Başka hesaplara transfer' ekranında doldurma alanlarının sol altında yer alan 'En Hızlı işlemlerime ekle' seçeneğine tıklayın ve isim verin. Bunu yaptığınız takdirde ekranda 'En Hızlı işlemlerimden getir' kısmında kayıtlı hesaplarınız görülecektir.

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Enpara Para Transferi Nasıl Yapılır? - Mobil Cep Şubesi

Öncelikle Enpara mobil uygulamasında hesabınıza giriş yapınız.

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Ardından ekranı soldan sağa kaydırarak ya da sol üstte yer alan üç çizgi butonuna tıklayarak seçenekler penceresini açın.

Açılan yan ekranda 'Transferler' sekmesine tıklayın.

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Para transferi ekranında parayı göndereceğiniz hesabınızı seçiniz. Kredi kartınızı seçerseniz, nakit avans olarak kendi hesabınıza gönderim yapabilirsiniz.

olarak kendi hesabınıza gönderim yapabilirsiniz. Başkasına göndereceğimiz için Vadesiz TL hesabınızı seçiniz.

Açılan ekranda 'Başka bir alıcı' kısmına tıklayın. 'En Hızlı işlemlerimden getir' kısmında gönderdiğimiz kişiyi tekrar kullanacaksak gönderim alanında kaydettiğimiz zaman orada görülecektir.

Sonraki para transferi ekranında ise 'IBAN numarasına' tıklayın. Yeni gelen 'Kolay Adres bilgisine' tıklarsanız da alıcının telefonu, TC kimlik numarası, e-postası ya da farklı bilgilerini kullanarak gönderim yapabilirsiniz.

Ardından alıcının IBAN numarasını, adı soyadını, göndermek istediğiniz tutarı, transfer tipini ve isterseniz açıklamasını girerek ' Gönder ' butonuna basınız.

numarasını, adı soyadını, göndermek istediğiniz tutarı, transfer tipini ve isterseniz açıklamasını girerek ' ' butonuna basınız. Gönder butonuna basmadan önce daha sonra bu hesaba tekrar para transferi yapacaksanız, doldurma alanlarının altındaki 'En Hızlı işlemlerime ekle' alanını işaretleyin ve isim girin. Ondan sonra gönderim gerçekleştirin. Böyle yapıldığında sonraki gönderimde tekrar IBAN girmek zorunda kalınmayacaktır.

'Gönder' butonuna tıkladıktan sonra yapılan işlemler hakkında bilgi ekranı çıkacaktır. 'Onayla' butonuna basarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca belirtecek olursak, Enpara para transferi ücreti yoktur. Yeni çıkan FAST sistemi ile de 7/24 1000 TL'ye kadar istediğiniz bankaya anında para transferi gerçekleştirebilirsiniz. Yani Enpara para transferi süresi de bu sayede hızlıdır.

Enpara para transferi nasıl yapılır? işlemi bu kadar basit. Enpara başkasına para gönderme işlemlerini internet şubesi ya da cep şubesi üzerinden anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. Bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.