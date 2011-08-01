Enpara Yeni Hesap Açma Kapatma (Vadesiz-Vadeli-Birikim-Altın)

Yeni Enpara kullanıcıları için bilgilendirici yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda, Enpara yeni hesap açma ya da kapatma hakkında bilgi vereceğiz. Enpara vadesiz-vadeli-birikim-altın hesapları nasıl açılır? diyorsanız, doğru yerdesiniz.

Enpara Yeni Hesap Açma Kapatma Nasıl Yapılır?

Enpara hesabınız için internet bankacılığı ya da mobil şube üzerinden yeni hesap açma ya da kapatma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu konu merak edildiği için bazı kullanıcılar, internet üzerinden Enpara vadeli hesap nasıl açılır? ya da altın hesabı nasıl açılır? şeklinde araştırma yapabiliyor.

Biz de ayarlaması oldukça kolay olan bu işlemleri internet şubesi ve mobil üzerinden nasıl yapılacağını ayrı ayrı anlatacağız.

Enpara Yeni Hesap Açma (Vadesiz-Vadeli-Birikim-Altın) - İnternet Şubesi

Öncelikle Enpara sitesinden internet şubenize giriş yapınız.

Ardından hesabınız içerisinde solda yer alan "Hesaplarım" yazısı üzerine ya da yukarıdaki "ÜRÜNLER" sekmesindeki hesaplar kısmına tıklayın.

Hesaplar ekranında var olan hesaplarınızı görebilirsiniz. Enpara vadesiz-vadeli-birikim-altın hesabı açmak için sol üstte yer alan "Yeni hesap aç" butonuna tıklayın.

"Yeni hesap aç" butonuna tıkladığınız zaman yana doğru açabileceğiniz hesaplar çıkmaktadır. Buradan vadesiz-vadeli-birikim-altın hesapları içerisinde hangi hesabı açmak istiyorsanız, ona tıklayın.

Enpara Vadesiz Hesap Açma Nasıl Yapılır?

Enpara, aynı para biriminden sadece 1 adet vadesiz hesap açmanıza izin vermektedir. Birden fazla vadesiz hesabınız olamaz. TL-USD-EUR olacak şekilde farklı para birimleri için vadesiz hesap açabilirsiniz.

Yukarıdaki görselde vadesiz hesap kısmına tıklayarak vadesiz hesap açma işlemlerini başlatabilirsiniz. Tıkladığınızda vadesiz hesap açma ile ilgili koşul ve kuralları okuyup, kabul edeceğiniz sayfa açılacaktır.

Sol alttaki kabul etme kısmını işaretleyip, " Devam " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Açılan ekranda vadesiz hesap için para birimini seçin. Belirtildiği gibi aynı para biriminden sadece tek vadesiz hesap açılabilir.

Farklı bir para birimi seçerek "Devam" butonuna tıklarsanız, seçtiğiniz para birimine göre yeni vadesiz hesabınız açılacaktır.

Enpara Vadeli Hesap Açma Nasıl Yapılır?

Hesaplarım sayfasında " Yeni hesap aç " butonuna tıklayın ve açılan sekmelerden " Vadeli " olanı seçin.

" butonuna tıklayın ve açılan sekmelerden " " olanı seçin. İlk vadeli hesabınızı açıyorsanız, koşulları kabul etme ekranı gelecektir. Kabul edip, ilerleyin.

Ardından " Paranın alınacağı hesap " kısmında hangi para birimine ait hesabı seçerseniz, " Vade ve faiz oranı " kısmı ona göre değişecektir. Bu sayfada " Hesap adı " girip, " Hesap açılış tutarı " seçin, " Vade sonunda yenileme tercihi "ni kendinize göre seçin ve " Hesabı aç " butonuna tıklayın.

" kısmında hangi para birimine ait hesabı seçerseniz, " " kısmı ona göre değişecektir. Bu sayfada " " girip, " " seçin, " "ni kendinize göre seçin ve " " butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından yeni vadeli hesabınız açılacaktır.

Enpara Birikim Hesabı Açma Nasıl Yapılır?

Hesaplarım sayfasında " Yeni hesap aç " butonuna tıklayın ve açılan sekmelerden " Birikim " olanı seçin.

" butonuna tıklayın ve açılan sekmelerden " " olanı seçin. İlk birikim hesabınızı açıyorsanız, koşulları kabul etme ekranı gelecektir.

Şartları kabul edip, "Devam" butonuna tıklayın.

Ekrana gelen sayfada ilgili alanları tercihinize göre doldurun ve " Hesabı aç " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Yeni birikim hesabınız açılacaktır.

Enpara Altın Hesabı Açma Nasıl Yapılır?

Enpara altın hesabı açma için hesaplarım sayfasında " Yeni hesap aç " butonuna tıklayın ve açılan sekmelerden " Altın " olanı seçin.

için hesaplarım sayfasında " " butonuna tıklayın ve açılan sekmelerden " " olanı seçin. Altın hesabınızı açarken kural ve koşulları kabul etme ekranı gelecektir.

Kabul edip, "Onayla" butonuna basın.

Yukarıdaki gibi açılan altın hesabınızın hesap cüzdanını talep edebileceğinize dair bir açıklama ekranı gelecektir. "Onayla" butonuna tıklayın.

Altın hesabınız açılacaktır. Hesabınıza altın almak için aynı sayfanın sol altında bulunan "Altın almak için tıklayınız." kısmına tıklayın.

" Alınacak döviz cinsi " kısmında altın seçin ve işlem tutarını girip, " Devam " butonuna tıklayın.

" kısmında seçin ve işlem tutarını girip, " " butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından hesabınıza altın alma işlemi tamamlanacaktır.

Enpara Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

Enpara hesabınızda sonradan açtığınız hesaplarınızı isterseniz kapatabilirsiniz. Bunun için Hesaplarım sayfasında ilgili hesabınızın solundaki butonu işaretleyin ve "Hesabı Kapat" butonuna tıklayın.

Ardından ekrana gelecek uyarı penceresinde "Onayla" butonuna tıklayın.

Bu işlemin ardından ekrana ilgili hesabınızın kapatıldığı bilgisi gelecek ve hesabınız kapatılacaktır.

Enpara Yeni Hesap Açma (Vadesiz-Vadeli-Birikim-Altın) - Mobil

Enpara mobil üzerinden yeni hesap açma ve kapatma işlemleri yukarıdaki işlemlere benzediği için görsel eklememeye karar verdik.

Mobil tarafında da öncelikle Enpara cep şubenize giriş yapınız.

cep şubenize giriş yapınız. Ardından sol üstteki üç çizgi butonuna tıklayarak ya da ekranı sağa doğru kaydırarak sekmeleri açın ve " Hesaplar " sekmesine tıklayın. Ya da ana sayfadayken "Hesaplar" kelimesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. Ya da ana sayfadayken "Hesaplar" kelimesine tıklayın. Hesaplar sayfasındayken yeni hesap açmak için altta yer alan " Yeni hesap aç " butonuna tıklayın.

için altta yer alan " " butonuna tıklayın. Hesap türü seçimi sayfasında istediğiniz hesabı seçin.

sayfasında istediğiniz hesabı seçin. Bilgilerinizi doldurarak yeni hesabınızı açabilirsiniz.

Hesap kapatma işlemi için de Hesaplar sayfasındayken kapatacak hesabınıza tıklayın ve açılan sayfada alttaki "Hesabı Kapat" butonuna tıklayın.

Enpara yeni hesap açma ya da kapatma işlemi bu kadar basit. Vadesiz-vadeli-birikim-altın hesabı açmak ya da kapamak için internet şubesi ya da cep şubesi üzerinden anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. Bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.