Yüz Temizliğinde Yapılan Hatalar Nelerdir?

Sağlıklı ve diri bir cilde sahip olmak için, temizleme oldukça önemli bir faktör. Yüz temizliğinde yapılan hatalar ise bu durumun önünde bir engel. Yani daha güzel olmak istiyorsak, bakımımızı düzenli ve doğru bir biçimde yapmamız gerekmektedir. Her ne kadar çok bakımlı olmak için efor sarf etsek de, bazı zamanlar yaptığımız yanlışlar da olmuyor değil. Bu yüzden, ilgili hataları iyi tahlil etmemiz gerekiyor ki bir daha tekrarlamayalım. Bu içeriğimizde, yüz temizliğinde ve genel olarak cilt temizliğinde yapılan hatalara göz atıyor olacağız.

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Yüz ve Cilt Temizliğinde Yapılan Hatalar

1.) Cildinizi çok yıkamayın

Evet, cildinizin de bir yağ dengesi söz konusu. Bu yüzden sürekli olarak cildinizi temizliyorsanız, bu durumda doğal dengeyi bozabilirsiniz. Bundan ötürü de cildiniz yıpranabilir.

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Eğer ki cildinizin mevcut yağ dengesi bozulur ise, bu durum cilt sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir. Bu yüden gerekli olmadığı müddetçe, cildinizi sürekli olarak temizlemeyin.

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2.) Durulamayı unutmayın

Cildinizi temizledikten sonra, durulamayı kesinlikle unutmayın. Çünkü cildinizi temizledikten sonra kullandığınız ürünler gözeneklerinizi olası bir şekilde tıkayabilir. Bunun önüne geçebilmek için, cildinizi temizledikten sonra, bol su ile durulamaya özen gösterin.

3.) Çok sıcak su kullanmayın

Yapılan hatalardan bir tanesi de, yüz temizliğinde fazlaca sıcak su kullanmak olarak dile getirilebilir. Yani gözeneklerinizin açılması ve rahatlaması için çok sıcak su kullanıyorsaanız, bu durum cildinizin yağ dengesini bozabilir. Bu da cildinizin kurumasına yol açabilir. Bu yüzden yüzünüzü yıkarken ılık su kullanmaya özen göstermelisiniz.

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4.) Yüzünüzü havluyla ovuşturmayın

Bu da yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Yüzünüzü temizledikten sonra, kurulamak için havluyu sert kullanmamalısınız Çünkü cildiniz daha ıslak olduğu için hemen havlu kullanmanız, cildinizin zarar görmesini beraberinde getirebilmektedir. Yani yapılması gereken, havlu ile ovalamak değil, havlu ile yavaş bir şekilde kurulamaktır.

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5.) Nemlendirici için beklemeyin

Yüzünüzü temizledikten sonra, bekleyip, nemlendirici krem kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu doğru değil. Mevcut nem oranını korumak için, cildinizi temizler temizlemez nemlendirici kreminizi sürmeye başlayabilirsiniz.

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Çünkü cildiniz tamamen kuruduğunda sürerseniz, bu durumda nemlendirici her noktaya ulaşmayabilir. Bu yüzden yüzünüzü temizledikten hemen sonra krem uygulayabilirsiniz.

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6.) Çok peeling yapmayın

Bu yöntem bildiğiniz gibi cildinizdeki ölü derilerden kurtulmanızı sağlar. Ancak fazla peeling yapmak, cildinizde olası zararları beraberinde getirebilir. Bu yüzden haftada 2 kere peeling yapmanız yeterli olacaktır. Daha fazlası ise fayda yerine, zarar getirecektir.

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Son Sözler

Evet, gördüğünüz gibi yüz temizliğinde ve beraberinde cilt temizliğinde, zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Önemli olan bu hataları tekrarlamamaktır. Ayrıca en önemli husus da, ürünlerin kalitesidir. Yani temizleyici ürünleri alırken lütfen kaliteli ve sağlam bir marka olduğundan emin olun. Böylelikle temizlik işlemi daha rahat ve doğru bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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