Fiziksel güzellik, ilk olarak doğuştan gelse de bunu korumak için genel sağlığımızın da iyi olması gerekir. Diğer bir deyişle güzel bir cilt, içten dışarıya doğru başlar. Düzenli uyku ve egzersizin yanı sıra en önemli etken, sağlıklı beslenmedir. Beslenmemiz iyi değilse genel sağlık sorunlarının yanı sıra cilt sorunları da baş gösterir. Nitekim cilt problemleri, sindirim sağlığınızın genel bir göstergesidir ve genel sindirim sağlığınız hakkında fikir verir.

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1930'lardan beri sindirim ve cilt sağlığı arasında bir bağlantı olduğu düşünülmekteyken, modern araştırmalar ile birlikte kesinlikle önemli bir bağlantı olduğu doğrulanmıştır. Güzel bir cilt için de sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak önemlidir.

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Sindirimle İlişkili Cilt Problemleri ve Çözümleri

1.) Kuru Cilt

Kuru ciltler, sıvı kaybına atfedilse de aynı zamanda düşük yağlı bir diyetle de ilişkilendirilir. Kuru cildi rahatlatmak, yemeklerinizi planlarken düşünülen ilk şey olmayabilir. Ancak vücudumuzun geri kalanında olduğu gibi cildimiz de kendini yenilemek ve iyileştirmek için belirli besin maddelerine ihtiyaç duyar.

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Sağlıklı gıdalar, cildinizin pürüzsüz ve esnek olması için hücresel bir seviyede çalışırlar. Cilt bakımı uzmanlarına göre, tuz içeriği yüksek ya da koruyucu içeren gıdalar tüketmek kuru cilt problemlerine neden olur.

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Kuru Cilt için Çözümler

Uzmanlar, cildinizi nemlendirmek için Omega-3 yağ asitleri gibi iyi yağ içeren yiyecekler yemenizi önermektedir.

Cildinizi nemli tutmak için su tüketimine dikkat etmelisiniz. Günlük su tüketimi, idrar rengini su rengine getirecek şekilde olmalıdır.

Somon, ringa, ton ve alabalık gibi yağlı balıklar, cilt nemini korumaya ve cildinizin bariyerini güçlendirmeye yardımcı olan yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri içerir.

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Kuruyemişler, uzun süredir cilt bakımının kurtarıcısı olarak lanse edilen E vitamini bakımından zengin yiyeceklerdir. E vitamini, cildi oksidatif hücre hasarından korur ve UV ışınları gibi dış kaynaklardan gelen hasarlara karşı da koruma sağlar.

Avokado, cildi nemli tutmaya yarayan C, E ve tekli doymamış yağların mükemmel bir kaynağıdır.

Turuncu ve sarı sebzeler, beta-karoten içerir. İçerdiği antioksidan, kuru ciltlerle mücadeleye ve cildi zararlı güneş ışınlarına karşı korur. Bu sebzelerin çoğunda aynı zamanda vücut dokularının onarılmasına ve kolajenin üretilmesine yardımcı olan A ve C vitaminleri de bulunur.

2.) Akne, Sivilce

Sindirim sistemi, gıdalardan alacağımız yararların yanı sıra toksinlerin giderildiği ana yerdir. Sindirim sağlığımız iyi değilse egzama, kızarıklık ve donuk cilt problemleri görülebilir.

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Cildiniz de vücudunuzun en büyük organı olduğu için sindirim sağlığı iyi değilse sivilce ve diğer cilt problemleri oluşması şaşırtıcı değildir.

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Akne ve Sivilce için Çözümler

Sivilceye karşı koymak için beslenmenizden yüksek miktarda işlenmiş şeker, süt, glüten ve soya içeren gıdaları en az üç hafta süreyle uzaklaştırın. Uzmanlar, bu gıdaları diyetinizden çıkarmanın sivilceleri ortadan kaldıracağını ve cildinizin iyileşmesine izin vereceğini düşünüyor.

Ayrıca omega-3 yağ asitleri, antioksidan, C ve E vitaminleri bakımından zengin yiyecekleri ve yüksek miktarda su içeriği olan gıdaları yemeniz önerilmektedir.

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3.) Sedef Hastalığı

Sedef hastalığı, çoğunlukla dirsek ve dizlerde gümüşi pullarla veya kızarık şekilde kaşıntılı cilt lekeleri olarak kendini gösterir. Bunlar dış cilt katmanlarındaki hücrelerin hızla büyümesi ve çoğalması nedeniyle oluşur.

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Güneş yanığı, alkol, sigara, obezite ve stres ile birlikte bazı tetikleyici gıdalar, salgınlara neden olur. Doktorun tavsiyesiyle birlikte bazı gıdaların diyetinizden çıkarılması ile salgına sebep olacak gıdalar tespit edilebilir.

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Sedef Hastalığı için Çözümler

Balık yağı veya soğuk preslenmiş fıstık ve tohum yağlarından gerekli yağ asitlerini (EFA'lar) içeren bir diyet, bunları önlemede önemlidir.

Diyetinizin doymuş yağ oranı düşük olmalı ve zerdeçal, kırmızı biber, zencefil, kimyon, rezene, biberiye ve sarımsak gibi antiinflamatuar besinler de içermelidir.

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4.) Egzama

Egzama genelde kaşıntılı, yamalı kızarıklık şeklinde çoğunlukla ellerde başlamakla birlikte vücudun herhangi bir yerinde görülebilen bir cilt problemidir. Bu hastalık, çocuklarda daha sık görülürken, birçok yetişkin de bunu gözlemleyebilir. Birçok tetikleyici olmasına rağmen, en yaygın olanı gıda hassasiyetidir.

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Egzama için Çözümler

En yaygın tetikleyici gıdalar süt, yumurta, balık, peynir, fındık ve gıda katkı maddeleridir. Önemli olan adım, diyetinizdeki tetikleyici gıdaları anlamak ve bunları ortadan kaldırmaktır.

Egzama tedavi olunarak daha kolay engellenebilir, ancak alevlenmeler olduğunda da omega-3 yağları, çinko ve E vitamini yüklü gıdalar semptomları azaltmaya yardımcı olabilir.

Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanın önemini anlamalıyız. Ayrıca sindirim sağlığı güzel cildin anahtarıdır. Biri size güzelliğin sadece dışarıdan olması gerektiğini söylerse ona, bu konunun dışarıdan bakımın yanı sıra bağırsak dahil içeriden kaynaklı daha derin bir kavram olduğunu söyleyin. Cilt problemleri hakkında farklı görüşleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bize yazabilirsiniz.

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