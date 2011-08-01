Apple MAC Bilgisayar Yavaş Wi-Fi Sorunu ve Çözümü

Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Wi-Fi sorunu ve çözümü". Yeni bir MAC aldı iseniz, siz de Wi-Fi sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Daha doğrusu MAC Wi-Fi yavaşlık sorunu birçok cihaz için geçerli olabilmektedir. Bunun sebebi ise, MAC cihazlarının birçoğu Wi-Fi olarak 802.11ac desteklemekte olup, bundan daha düşük özellikli bir modem kullanıyorsanız, maalesef Wi-Fi yavaşlık sorunu yaşamanız yüksek olasılık.

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Apple MAC Bilgisayar Yavaş İnternet Sorunu ve Çözümü

Macbook internet bağlantım çok yavaş diyorsanız, çözümü çok basit. Bu sorunu çözmek için ise, kablolu internet bağlantısı kullanmayı düşünmelisiniz. Bu şekilde en azından, hız sorunu yaşamazsınız. Eğer ki kesin olarak Wi-Fi kullanmanız gerekiyor ise, kendinize 802.11ac destekleyen (5 GHz) bir modem almanız gerekmektedir.

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Bu içeriğimizde sizlerle, Apple bilgisayar Wi-Fi yavaşlık sorunu ile ilgili olarak kalıcı ve gerçek, doğru çözümler sunmaya özen gösterdik. Maalesef ki bu yönde ben de sıkıntı yaşadığım için, çok fazla araştırma sağlayarak, bu çözümlere ulaştım. Dolayısı ile yukarıdaki önerilerimizi dikkate alarak, siz de macOS internet yavaşlık sorunu yönünde kalıcı çözüme ulaşabilirsiniz.

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