Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar seri numarası öğrenme". Bir iMac'iniz var ise ve teknik servis veya ne için olursa olsun, seri numarası öğrenmek gerekli olabilir. Bunun için yorulmanıza veya cihazın altına, üstüne bakmanıza v.b. hiç gerek yok. Aşağıdaki adımları izleyerek, iMac'inizin seri numarası hakkında kesin bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar İşlemci Modeli Öğrenme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Seri Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Bu Mac Hakkında sekmesine tıklayın.

2) Genel Bilgi > Seri Numarası karşısında ilgili bilgiyi görebilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, Apple bilgisayar seri numarası öğrenme hakkında bilgi vermeye çalıştık. Gerekli olması durumunda yukarıdaki adımları izleyerek, cihazınızın sahip olduğu seri numarası hakkında kolaylıkla bilgi sahibi olabilirsiniz.