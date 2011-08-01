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Apple MAC Bilgisayar Dock Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:20 - Tarih: 23 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Dock Gizleme Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Dock gizlemek". Artık Apple MAC'e yavaş yavaş alıştığınızı düşünüyorsanız, her şey yolunda demektir. Apple'daki Dock size faydalı bir işlevsellik sunabilir. Ancak sürekli kullanmıyorsanız, MAC Dock gizlemek mümkün kılınmıştır. Yani dilerseniz Dock'u gizlemeyi düşünebilirsiniz. Dock gizlemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz, hemen şimdi ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Dock'a Uygulama Ekleme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Dock Gizleme

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Dock'tan Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Dock Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri butonuna tıklıyoruz.

Apple Bilgisayar MAC Dock Gizlemek

2) Dock ve Menü Çubuğu bölümüne giriş yapalım.

Apple Dock Gizlemek

3) Dock'u otomatik olarak gizle ve göster seçeneğini aktive edebiliriz.

MAC Dock Gizleme Nasıl Yapılır?

Bu bağlamda artık, Dock ekranda görünmeyecek olup, yalnızca üzerine geldiğinizde ortaya çıkacaktır. Apple Dock gizleme işlemleri işte bu kadar kolay olup, dilerseniz ve Dock'u sürekli göstermek ister iseniz, ilgili işlemleri geri almanız da yeterli olacaktır.

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