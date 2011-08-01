Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari sekme çubuğunu göstermek". Apple MAC'teki Safari tarayıcısında standart olarak sekme çubuğu görüntülenmez. Ancak birden fazla sekme açıldığında, sekme çubuğu aktif olur. İsteğe bağlı olarak, Safari sekme çubuğunu göstermek her zaman için mümkündür. Yani sekme çubuğunu sürekli göstermek istiyor iseniz, bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.
AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?
Apple MAC Bilgisayar Safari Sekme Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?
1) Öncelikle Safari tarayıcısına giriş yapalım.
2) Görüntü > Sekme Çubuğunu Göster sekmesine tıklayalım.
3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacak olup, kontrol edebilirsiniz.
Bu içeriğimizde, Apple MAC Safari'de sekme çubuğunu gösterme yönünde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Kullanım alışkanlıklarınıza göre dilerseniz, yukarıdaki adımlar ile Safari'de sekme çubuğunu gösterme yönünde aksiyon alabilir ve sürekli sekme çubuğunun görünmesini sağlayabilirsiniz.
"Apple Mac Nasıl Yapılır?" ile İlgili İçerikler
- Apple Mac Bilgisayar Sürüm Bilgisi Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar RAM (Bellek) Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Ekran Boyutu (Çözünürlüğü) Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar İşlemci Modeli Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Seri Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Depolama Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Font Sorunu ve Çözümü
- Apple MAC Bilgisayar Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Seçim Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Hızı Ayarlama Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Şarj Durumu Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Klavye (Keyboard) Şarj Durumu Öğrenme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Ekran Parlaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Yavaş Wi-Fi Sorunu ve Çözümü
- Apple MAC Bilgisayar Caps Lock Sorunu ve Çözümü
- Apple MAC Bilgisayar Dock'a Uygulama Ekleme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Dock'tan Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Safari Durum Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Safari Sekme Sabitleme Nasıl Yapılır?
- Apple MAC Bilgisayar Safari Form Doldurma Kapatma Nasıl Yapılır?
Yorum bulunmamaktadır.