Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari sekme çubuğunu göstermek". Apple MAC'teki Safari tarayıcısında standart olarak sekme çubuğu görüntülenmez. Ancak birden fazla sekme açıldığında, sekme çubuğu aktif olur. İsteğe bağlı olarak, Safari sekme çubuğunu göstermek her zaman için mümkündür. Yani sekme çubuğunu sürekli göstermek istiyor iseniz, bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Safari Sekme Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari tarayıcısına giriş yapalım.

2) Görüntü > Sekme Çubuğunu Göster sekmesine tıklayalım.

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacak olup, kontrol edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde, Apple MAC Safari'de sekme çubuğunu gösterme yönünde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Kullanım alışkanlıklarınıza göre dilerseniz, yukarıdaki adımlar ile Safari'de sekme çubuğunu gösterme yönünde aksiyon alabilir ve sürekli sekme çubuğunun görünmesini sağlayabilirsiniz.

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