Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Apple MAC Bilgisayar Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 29 Aralık 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple MAC Bilgisayar Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar mikrofon kapatma". iMac'te varsayılan olarak mikrofon sesi açık konumdadır. Ancak gerek güvenlik için, gerek kullanmıyor iseniz, MAC mikrofon kapatmak mümkün kılınmıştır. Bunun için, mikrofon düzeyini sıfıra indirmeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olup, böylelikle hem kulaklıktaki hem de bilgisayardaki mikrofon çıkış sesi deaktif olacaktır.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Hızı Ayarlama Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Mikrofon Kapatmak

Apple MAC Bilgisayar Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriş yapıyoruz.

Apple MAC Mikrofonu Kapatmak

2) Ardından ise Ses adlı bölüme giriş yapalım.

iMac Mikrofon Sesini Kapatmak

3) Giriş ses yüksekliği skalasını sıfıra çekerek işlemleri tamamlıyoruz.

MAC Bilgisayar Mikrofon Kapatma

Sonuç olarak bu içeriğimizde, Apple bilgisayar mikrofon kapatma yönünde bilgi vermeye çalıştık. Mikrofonu kullanmıyorsanız, güvenlik için de kapatılması tavsiye edilebilmektedir. Yukarıdaki basit adımları uygulayarak siz de, Apple MAC mikrofon kapatma yönünde hemen aksiyon alabilirsiniz.

"Apple Mac Nasıl Yapılır?" ile İlgili İçerikler


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık