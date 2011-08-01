Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar mikrofon kapatma". iMac'te varsayılan olarak mikrofon sesi açık konumdadır. Ancak gerek güvenlik için, gerek kullanmıyor iseniz, MAC mikrofon kapatmak mümkün kılınmıştır. Bunun için, mikrofon düzeyini sıfıra indirmeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olup, böylelikle hem kulaklıktaki hem de bilgisayardaki mikrofon çıkış sesi deaktif olacaktır.

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Apple MAC Bilgisayar Mikrofon Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriş yapıyoruz.

2) Ardından ise Ses adlı bölüme giriş yapalım.

3) Giriş ses yüksekliği skalasını sıfıra çekerek işlemleri tamamlıyoruz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, Apple bilgisayar mikrofon kapatma yönünde bilgi vermeye çalıştık. Mikrofonu kullanmıyorsanız, güvenlik için de kapatılması tavsiye edilebilmektedir. Yukarıdaki basit adımları uygulayarak siz de, Apple MAC mikrofon kapatma yönünde hemen aksiyon alabilirsiniz.

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