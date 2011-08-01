Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar fare hızı değiştirme". Yeni bir iMac aldı iseniz, mevcut fare hızı size de oldukça yavaş gelebilir. Dolayısı ile MAC fare hızı artırmak mümkündür. Aslında bu işlemi terminal kullanarak da yapmak mümkün ancak biz bunun yerine mevcut ayarları değiştirerek yapmayı anlatacağız. Eğer ki, Apple bilgisayar mouse hızı değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterlidir.

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Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Hızı Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriş yapalım.

2) Fare adlı butona tıklıyoruz ardından.

3) İzleme hızı adlı skalayı değiştirerek, hızı ayarlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar fare hızını ayarlama konusunda bilgi vermeye çalıştık. Mevcut fare hızından memnun değil iseniz, yukarıdaki adımları izleyerek, mevcut hızı dilediğiniz şekilde güncelleyebilirsiniz.