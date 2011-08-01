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Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Hızı Ayarlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 28 Aralık 2020 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) HızıApple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar fare hızı değiştirme". Yeni bir iMac aldı iseniz, mevcut fare hızı size de oldukça yavaş gelebilir. Dolayısı ile MAC fare hızı artırmak mümkündür. Aslında bu işlemi terminal kullanarak da yapmak mümkün ancak biz bunun yerine mevcut ayarları değiştirerek yapmayı anlatacağız. Eğer ki, Apple bilgisayar mouse hızı değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Nasıl Yapılır?

MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Hızı Ayarlamak

Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Hızı Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriş yapalım.

MAC Bilgisayar Fare Hızı Değiştirmek

2) Fare adlı butona tıklıyoruz ardından.

Apple Bilgisayar Mouse Hızı Artırmak

3) İzleme hızı adlı skalayı değiştirerek, hızı ayarlayabilirsiniz.

Apple iMac Fare Hızını Ayarlama

Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar fare hızını ayarlama konusunda bilgi vermeye çalıştık. Mevcut fare hızından memnun değil iseniz, yukarıdaki adımları izleyerek, mevcut hızı dilediğiniz şekilde güncelleyebilirsiniz.


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