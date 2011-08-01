Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar işlemci modeli öğrenme". Apple MAC bilgisayara sahip iseniz, işlemci modelinizin direkt performansı etkileyen bir faktör olduğunu da biliyor olmalısınız. Bu yüzden, Apple MAC işlemci modelini öğrenme konusu önem kazanmaktadır. Kullandığınız cihazın işlemcisini öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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Apple MAC Bilgisayar İşlemci Modeli Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Apple ikonuna gelerek, Bu Mac Hakkında sekmesine tıklayalım.

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2) İşlemci başlığının karşısında işlemci bilgisi görülebilmektedir.

Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar işlemci öğrenme konusunda bilgi edinmiş olduk. Aldığınız MAC bilgisayar ile ilgili işlemci detaylarını öğrenmek adına yukarıdaki adımları izlemeniz yeterlidir. Bu şekilde, kullandığınız cihazın işlemci detayları hakkında kesin bilgi edinebilirsiniz.