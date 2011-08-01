Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar seçim rengi değiştirme". Apple MAC bilgisayarda birçok açıdan kişiselleştirme imkânı mevcut. Böylelikle bilgisayarınızı daha özel ve kişisel bir hâle getirebiliyorsunuz. Örneğin, MAC metin seçim rengi değiştirmek bile mümkün kılınmıştır. Yani tarayıcınızdaki metinleri v.b. seçtiğinizde, ilgili rengin farklı olmasını arzu edebilirsiniz. iMac seçim rengi değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

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Apple MAC Bilgisayar Seçim Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriş yapalım.

2) Ardından Genel adlı butona tıklıyoruz.

3) Seçim rengi adlı seçenekler arasından seçim yapabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, Apple bilgisayar seçim rengi değiştirme bazında bilgi vermeye çalıştık sizler için. Kullandığınız renk skalasına uygun bir seçim rengi tercih ederek, bilgisayarınızdaki renklerin birbirleri ile uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz.