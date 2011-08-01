Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar varsayılan tarayıcı değiştirme". Tahmin edebileceğiniz üzere, Apple iMac bilgisayarda varsayılan tarayıcı Safari'dir. Ancak örneğin siz Chrome kullanıyorsanız, varsayılan (saptanmış) tarayıcı değiştirmek mümkün kılınmıştır. Yani sevdiğiniz ve sık kullandığınız bir tarayıcıyı varsayılan konumuna getirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen şimdi, ilgili adımları inceliyor olacağız.

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Apple MAC Bilgisayar Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriyoruz.

2) Genel adlı butona tıklayalım ardından.

3) Saptanmış web tarayıcı kısmından değişim yapabilirsiniz.

Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar varsayılan tarayıcı değiştirme ile ilgili bilgi vermeye çalıştık sizler için. Umarız, saptanmış tarayıcı değiştirme yönünde bilgisi olmayan kullanıcılar için de, faydalı bir anlatım olmuştur.