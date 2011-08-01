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Apple MAC Bilgisayar Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:20 - Tarih: 26 Aralık 2020 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar varsayılan tarayıcı değiştirme". Tahmin edebileceğiniz üzere, Apple iMac bilgisayarda varsayılan tarayıcı Safari'dir. Ancak örneğin siz Chrome kullanıyorsanız, varsayılan (saptanmış) tarayıcı değiştirmek mümkün kılınmıştır. Yani sevdiğiniz ve sık kullandığınız bir tarayıcıyı varsayılan konumuna getirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen şimdi, ilgili adımları inceliyor olacağız.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Seçim Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

MAC Varsayılan Tarayıcı Değiştirmek

Apple MAC Bilgisayar Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriyoruz.

iMac Varsayılan Tarayıcıyı Değiştirmek

2) Genel adlı butona tıklayalım ardından.

Apple Bilgisayar Varsayılan Tarayıcı Değiştirmek

3) Saptanmış web tarayıcı kısmından değişim yapabilirsiniz.

Apple MAC Saptanmış Web Tarayıcısını Değiştirmek

Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar varsayılan tarayıcı değiştirme ile ilgili bilgi vermeye çalıştık sizler için. Umarız, saptanmış tarayıcı değiştirme yönünde bilgisi olmayan kullanıcılar için de, faydalı bir anlatım olmuştur.


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