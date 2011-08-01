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Apple MAC Bilgisayar Ekran Parlaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:48 - Tarih: 02 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Ekran Parlaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar ekran parlaklığı ayarlama". Apple iMac bilgisayarınızdaki ekran parlaklığı gözünüze fazla gelebilir veya tam tersi de olabilir. Dolayısı ile elbette, iMac ekran parlaklığı değiştirmek mümkün kılınmıştır. Bunun için ise Denetim Merkezi bölümündeki Ekran adlı parlaklık skalasını dilediğiniz gibi değiştirmeniz yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait adımları ise aşağıda paylaşıyor olacağız. Bu şekilde, dilediğiniz gibi ekran parlaklığı bazında ayarlama yapabilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Şarj Durumu Öğrenme Nasıl Yapılır?

Apple iMac Ekran Parlaklığı Ayarlamak

Apple MAC Bilgisayar Ekran Parlaklığı Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Denetim Merkezi'ne tıklıyoruz.

MAC Bilgisayar Ekran Parlaklığını Değiştirmek

2) Ekran adlı parlaklık skalasını değiştirebilirsiniz.

Apple Bilgisayar Ekran Parlaklığını Ayarlamak

Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar ekran parlaklığı değiştirme yönünde bilgi vermeye çalıştık. Ekran parlaklığı gözünüzü çok yoruyor ise azaltmayı veya sağlıklı görünmediğini düşünüyor iseniz de artırmayı düşünebilirsiniz. Umarız bilmeyen MAC kullanıcıları için faydalı bir anlatım olmuştur.


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