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Apple MAC Bilgisayar Safari Durum Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:35 - Tarih: 22 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Safari Durum Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari durum çubuğunu göstermek". MAC ile gelen Safari tarayıcısında varsayılan olarak, bağlantılara tıklar iken sol altta çıkan durum çubuğu kapalı konumdadır. Dolayısı ile güvenlik için tıkladığınız bağlantının tam URL'sini görmek adına, durum çubuğunu gösterme oldukça önem arz ediyor. Bu bağlamda, Safari durum çubuğu göstermek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen şimdi, ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

MAC Bilgisayar Safari Durum Çubuğunu Gösterme

Apple MAC Bilgisayar Safari Durum Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari tarayıcısına giriş yapıyoruz.

Apple Bilgisayar Safari Durum Çubuğunu Göstermek

2) Görüntü > Durum Çubuğunu Göster sekmesine tıklayabiliriz.

Apple Bilgisayar Safari Durum Çubuğu Göstermek

Yukarıdaki adımlar doğrultusunda, sol alttaki durum çubuğu özelliği aktive olacaktır. Safari durum çubuğunu göstermek işte bu kadar kolay bir işlemdir. Siz de güvenlik için bağlantıların üzerine geldiğinizde, tam URL'sini görüntülemek için, durum çubuğunu aktif etmeyi düşünebilirsiniz.

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