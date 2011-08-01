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Apple MAC Bilgisayar Safari Form Doldurma Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:45 - Tarih: 22 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Safari Form Doldurma Kapatma Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari otomatik form doldurma kapatmak". Chrome dahil neredeyse diğer tüm tarayıcılarda, otomatik form doldurma aktive durumdadır. Bu şekilde, kayıtlı olan parolalar, adresler ve kredi kartı bilgileri v.b. otomatik olarak formlarda doldurulur.

Apple MAC Bilgisayar Safari Form Doldurmayı Kapatmak

Bu aslında pratik bir özellik. Ancak dilerseniz, Safari form doldurmayı kapatmak mümkün kılınmıştır. Eğer ki MAC'te Safari otomatik form doldurma kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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Apple MAC Bilgisayar Safari Form Doldurma Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari'ye giriş yapıyoruz.

MAC Bilgisayar Safari Form Doldurma Kapatmak

2) Safari > Tercihler... sekmesine tıklayalım.

Apple Bilgisayar Safari Otomatik Form Doldurma Kapatmak

3) Otomatik Doldur menüsüne giriş yapalım.

MAC Safari Otomatik Form Doldurmayı Kapatmak

4) İlgili tüm seçeneklerdeki onayı kaldırabilirsiniz.

Apple Safari Otomatik Form Doldurma Kapatmak

Bu içeriğimizde Apple MAC Safari kullanıcıları için, otomatik form doldurma özelliğini kapatmak ile ilgili adımları paylaşmış olduk. Faydalı bir özellik olsa da, otomatik form doldurmayı kapatmak istiyorsanız, yukarıdaki basit adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar...

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