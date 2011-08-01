Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari otomatik form doldurma kapatmak". Chrome dahil neredeyse diğer tüm tarayıcılarda, otomatik form doldurma aktive durumdadır. Bu şekilde, kayıtlı olan parolalar, adresler ve kredi kartı bilgileri v.b. otomatik olarak formlarda doldurulur.
Bu aslında pratik bir özellik. Ancak dilerseniz, Safari form doldurmayı kapatmak mümkün kılınmıştır. Eğer ki MAC'te Safari otomatik form doldurma kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.
AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?
Apple MAC Bilgisayar Safari Form Doldurma Kapatma Nasıl Yapılır?
1) Öncelikle Safari'ye giriş yapıyoruz.
2) Safari > Tercihler... sekmesine tıklayalım.
3) Otomatik Doldur menüsüne giriş yapalım.
4) İlgili tüm seçeneklerdeki onayı kaldırabilirsiniz.
Bu içeriğimizde Apple MAC Safari kullanıcıları için, otomatik form doldurma özelliğini kapatmak ile ilgili adımları paylaşmış olduk. Faydalı bir özellik olsa da, otomatik form doldurmayı kapatmak istiyorsanız, yukarıdaki basit adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar...
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