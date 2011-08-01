Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Apple MAC Bilgisayar Klavye (Keyboard) Şarj Durumu Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 31 Aralık 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple MAC Bilgisayar Klavye (Keyboard) Şarj Durumu Öğrenme Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar klavye şarj durumu öğrenme". iMac cihazınız için eğer ki Apple'a ait Magic Keyboard kullanıyor iseniz, bu Bluetooth klavyenin düzenli olarak şarj durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Böylelikle, ne zaman klavyenizi şarja takmanız gerekip gerekmediğini de gözlemleyebilirsiniz. Apple MAC klavye şarj durumu öğrenmek için ise, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Hızı Ayarlama Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Klavye (Keyboard) Şarj Durumu

Apple MAC Bilgisayar Klavye (Keyboard) Şarj Durumu Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Sistem Tercihleri adlı bölüme giriş yapıyoruz öncelikle.

iMac Bilgisayar Klavye (Keyboard) Şarj Durumu

2) Ardından Klavye adlı butona tıklayalım.

iMac Bilgisayar Klavye Şarj Durumu Öğrenmek

3) Klavye pil düzeyi adlı kısım ile şarj durumunu öğrenebilirsiniz.

Apple Bilgisayar Klavye Şarj Süresini Öğrenmek

Bu içeriğimizde sizlerle, Apple bilgisayar keyboard şarj durumunu öğrenme ile ilgili adımları incelemiş olduk. Bu arada, Magic Keyboard'ın şarja takılı bir şekilde kullanılabileceğinin altını çizmek isteriz. Yani Magic Mouse 2'nin aksine, klavyenizi şarja takıp da, kullanmaya devam edebilmektesiniz.

"Apple Mac Nasıl Yapılır?" ile İlgili İçerikler


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık