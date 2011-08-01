Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar klavye şarj durumu öğrenme". iMac cihazınız için eğer ki Apple'a ait Magic Keyboard kullanıyor iseniz, bu Bluetooth klavyenin düzenli olarak şarj durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Böylelikle, ne zaman klavyenizi şarja takmanız gerekip gerekmediğini de gözlemleyebilirsiniz. Apple MAC klavye şarj durumu öğrenmek için ise, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

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Apple MAC Bilgisayar Klavye (Keyboard) Şarj Durumu Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Sistem Tercihleri adlı bölüme giriş yapıyoruz öncelikle.

2) Ardından Klavye adlı butona tıklayalım.

3) Klavye pil düzeyi adlı kısım ile şarj durumunu öğrenebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Apple bilgisayar keyboard şarj durumunu öğrenme ile ilgili adımları incelemiş olduk. Bu arada, Magic Keyboard'ın şarja takılı bir şekilde kullanılabileceğinin altını çizmek isteriz. Yani Magic Mouse 2'nin aksine, klavyenizi şarja takıp da, kullanmaya devam edebilmektesiniz.

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