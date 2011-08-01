Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari arama motoru değiştirmek". Apple MAC'te sürekli olarak Safari tarayıcısını kullanıyor iseniz, browser'ı kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre düzenlemenizde fayda var. Örneğin, en çok kullandığınız arama motorunu, varsayılan olarak güncellemeniz daha sağlıklı olacaktır. Safari arama motoru değiştirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.
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Apple MAC Bilgisayar Safari Arama Motoru Değiştirme Nasıl Yapılır?
1) Öncelikle tarayıcımıza giriş yapalım.
2) Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.
3) Ara adlı bölüme girelim.
4) Arama motoru adlı açılır menüden seçim yapabiliriz.
Bu içeriğimizde sizler ile, Safari arama motoru değiştirme yönünde bilgi verdik. Yukarıdaki adımlar ile, Safari'de kullanmak istediğiniz varsayılan arama motorunu kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar...
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