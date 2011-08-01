Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar menü çubuğunu gizlemek". MAC'te üst kısımda bir menü çubuğu bulunur ve bu menü çubuğu ile, birçok kısayola ulaşabilmek mümkündür. Ancak arzu ederseniz ve menü çubuğunu sık kullanmıyorsanız, MAC menü çubuğu gizlemek de mümkün kılınmıştır. MAC'te menü çubuğunu gizlemek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atalım.

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Apple MAC Bilgisayar Menü Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri butonuna tıklıyoruz.

2) Ardından Dock ve Menü Çubuğu bölümüne girelim.

3) En altta yer alan Menü çubuğunu otomatik olarak gizle ve göster adlı seçeneği aktif hâle getirmeniz bu yönde yeterli olacaktır.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, Apple menü çubuğu gizleme ile ilgili adımları sizlerle paylaştık. Ekranda yer kaplamasını istemiyorsanız, yukarıdaki adımlar ile menü çubuğunu gizleyebilirsiniz. Menü çubuğu alanına geldiğinizde ise, menü çubuğu otomatik olarak görüntülenecektir.