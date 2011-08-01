Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari sekme sabitlemek". MAC'teki Safari tarayıcısının sekme yapısı biraz farklı olduğu için, ilk kullanım sağladığınız zamanlarda farklı gelebilir. Ancak zamanla alışacağınızdan emin olabilirsiniz. Safari sekme sabitlemek ise, oldukça kolay bir işlem. Chrome'daki gibi önemli veya sık kullandığınız sekmeleri sabitlemek için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Safari Sekme Sabitleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Safari tarayıcısına giriş yapıyoruz.

2) Sabitleyeceğimiz sekmeyi belirleyelim.

3) Sağ tık yaptıktan sonra, Sekmeyi Sabitle'ye tıklayabiliriz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, Apple bilgisayar Safari'de sekme sabitleme işlemi hakkında bilgi vermeye çalıştık sizler için. Umarız bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmuştur. Bir başka Safari ile ilgili içeriğimizde görüşmek üzere.

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