Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar font sorunu ve çözümü". Eğer ki yeni bir iMac aldı iseniz, font sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Aslında bu bir sorun değil. Apple'ın varsayılan olarak yazı tiplerini yumuşatması normal bir durum. Fakat birçok kişi bunu iyi bulmaz.

Dolayısı ile MAC keskin font isteyen birçok kullanıcı mevcut. İşte bu durumda, MAC font sorunu için aşağıdaki adımları izlemeniz ve bu varsayılan davranışı devre dışı bırakmanız mümkündür.

Apple MAC Bilgisayar Font Sorunu ve Çözümü

1) Öncelikle Terminal'i açıyoruz.

2) Aşağıdaki satırı ekleyelim ve Enter'a basalım.

defaults -currentHost write -g AppleFontSmoothing -int 0

3) Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.

Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar font sorunu ile ilgili olarak kalıcı çözümü sizlerle paylaşmış olduk. Eğer ki siz de MAC'teki font sorunu ile ilgili memnuniyetsizlik içerisinde iseniz, yukarıdaki adımları izleyerek, ilgili soruna kalıcı olarak çözüm üretebilmektesiniz. İlgili diğer başlıklarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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