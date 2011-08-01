Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Dock konumunu değiştirmek". Bir Apple MAC cihazında standart olarak Dock alt kısımda yer alır. Ancak isteğe bağlı olarak, Dock konumu değiştirmek mümkün kılınmış olup, dilerseniz Dock'u sol veya sağ bölüme de konumlandırabilirsiniz. MAC Dock konumunu değiştirmek için, aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Menü Çubuğundan Spotlight Kaldırmak

Apple MAC Bilgisayar Dock Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri butonuna tıklayalım.

2) Dock ve Menü Çubuğu bölümüne giriş yapıyoruz.

3) Dock > Ekrana yerleştir alanı ile değişim sağlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Apple Dock konumu değiştirme yönünde bilgi verdik. Kullanım alışkanlıklarınıza göre, Dock'un konumunu değiştirip, bilgisayarınızı daha da kişisel, size özel bir hâle getirebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için ise faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.