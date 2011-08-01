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Apple MAC Bilgisayar Dock Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 24 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Dock Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Dock konumunu değiştirmek". Bir Apple MAC cihazında standart olarak Dock alt kısımda yer alır. Ancak isteğe bağlı olarak, Dock konumu değiştirmek mümkün kılınmış olup, dilerseniz Dock'u sol veya sağ bölüme de konumlandırabilirsiniz. MAC Dock konumunu değiştirmek için, aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Menü Çubuğundan Spotlight Kaldırmak

MAC Bilgisayar Dock Konumu Değiştirmek

Apple MAC Bilgisayar Dock Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri butonuna tıklayalım.

Apple Bilgisayar Dock Konumu Değiştirmek

2) Dock ve Menü Çubuğu bölümüne giriş yapıyoruz.

Apple MAC Dock Konumu Değiştirme

3) Dock > Ekrana yerleştir alanı ile değişim sağlayabilirsiniz.

Dock Konumunu Değiştirme

Bu içeriğimizde sizlerle, Apple Dock konumu değiştirme yönünde bilgi verdik. Kullanım alışkanlıklarınıza göre, Dock'un konumunu değiştirip, bilgisayarınızı daha da kişisel, size özel bir hâle getirebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için ise faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.


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