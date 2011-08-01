Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari sürüm öğrenmek". MAC bilgisayarınızda kullandığınız tarayıcı Safari ise, tarayıcınızın mevcut sürümünü öğrenmek isteyebilirsiniz. Safari sürümünü öğrenmek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, Safari tarayıcısının hangi sürümünü kullandığınızdan da emin olabilirsiniz.
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Apple MAC Bilgisayar Safari Sürümünü Öğrenme Nasıl Yapılır?
1) Öncelikle Safari tarayıcısını açalım.
2) Safari > Safari Hakkında sekmesine tıklıyoruz.
3) Açılan pencerede tarayıcı sürüm bilgisini görebilirsiniz.
Bu içeriğimizde, Apple Safari sürümü öğrenme yönünde bilgi aktarımında bulunmaya çalıştık. Güvenlik ve stabilite için her zaman güncel tarayıcı versiyonu kullanmanın gerekliliği düşünüldüğünde, siz de kullandığınız tarayıcının daima son sürümde olduğundan emin olmalısınız. Yukarıdaki adımlar ile de, Safari sürümünü öğrenme yönünde aksiyon alabilirsiniz.
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