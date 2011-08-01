Apple MAC Bilgisayar Caps Lock Sorunu ve Çözümü

Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar caps lock sorunu ve çözümü". Öncelikle hemen belirtelim, MAC caps lock sorunu aslında bir sorun değildir. Yani Apple tarafından bilerek yapılan bir özellik olduğu için, zaman zaman caps lock'a hızlı bastığınızda çalışmadığını düşünebilirsiniz. Bu bir problem değil ve Apple'ın MAC ürünleri için bilerek aldığı bir aksiyondur.

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Ancak eğer siz de benim gibi, Caps Lock tuşuna seri bastığınızda direkt aktive olmasını istiyorsanız, bu durumun da bir çözümü elbette var. MAC Caps Lock tuşu çalışmıyor gibi bir düşünceniz var ise, muhtemelen aşağıdaki adımları izlemeniz durumunda, seri kullanımlar da dahil, sorunsuz olarak Caps Lock tuşunun tepki verdiğini gözlemleyebilirsiniz.

Apple MAC Caps Lock Tuşu Geç Tepki Veriyor Sorunu ve Çözümü

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne girelim.

2) Klavye adlı butona tıklıyoruz ardından.

3) Açılan sayfadaki Tuş Yinelemesi adlı seçeneği Hızlı olarak değiştirip, Yineleme Öncesi Gecikme adlı skalayı ise Kısa olarak değiştiriniz. Yani ilgili seçenekler aşağıdaki görselde yer aldığı gibi olmalıdır. Ek olarak yapılması gereken farklı bir işlem ise bulunmamaktadır.

Apple bilgisayar caps lock tuşu geç tepki veriyor sorunu aslında dediğimiz gibi bir problem değil. Ancak kullanım alışkanlıklarına göre, caps lock tuşunun geç tepki vermesi de istenen bir durum değil. Bu yüzden, yukarıdaki adımları uygulayarak, MAC caps lock sorunu ile ilgili olarak siz de kalıcı çözüme ulaşabilirsiniz.

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