Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Dock'a uygulama eklemek". MAC'te bildiğiniz gibi görev çubuğunun adı Dock şeklindedir. Bu alana sık kullandığınız uygulamaları ekleyebilir ve daha hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz. Peki, MAC Dock'a uygulama ekleme nasıl oluyor? İşte, bu içeriğimizde ilgili konuyu ele alıyor olacağız. Apple'da Dock'a uygulama eklemek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde sevdiğiniz uygulamalara daha hızlı ulaşabileceksiniz.
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Apple MAC Bilgisayar Dock'a Uygulama Ekleme Nasıl Yapılır?
1) Öncelikle bir uygulama açalım.
2) İlgili uygulamada iken sağ tıklayalım.
3) Seçenekler > Dock'ta Tut sekmesine tıklayalım.
Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar Dock'a uygulama ekleme yönünde bilgi vermeye çalıştık. Yeni bir MAC kullanıcısı iseniz, Dock belirli süre sonunda en sevdiğiniz alan olacaktır kanısındayız. Bu yüzden, Dock bölümünü sevdiğiniz, çok kullandığınız uygulamalar ile doldurmanız ise, kullanım deneyiminizi olumlu yönde etkileyecektir. Emin olabilirsiniz.
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