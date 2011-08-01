Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari geçmiş silmek". Apple MAC'te varsayılan tarayıcı olarak Safari gelmekte olup, eğer ki yeni kullanmaya başladı iseniz, Safari'nin ayarlarına alışmanız zaman alabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü Safari ile ilgili birçok içerik paylaşıyor olacağız. Örneğin, MAC Safari arama geçmişi silmek nasıl yapılıyor, diye düşünüyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu şekilde, Safari geçmiş silme yönünde kolaylıkla aksiyon alınabileceğini de öğrenmiş olacaksınız.
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Apple MAC Bilgisayar Safari Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?
1) Öncelikle Safari tarayıcısına girelim.
2) Safari > Geçmişi Sil... adlı sekmeye tıklıyoruz.
3) Açılan penceredeki Geçmişi Sil butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.
Bu içeriğimizde siz değerli Apple kullanıcıları ile, Apple bilgisayar Safari geçmiş silme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermeye çalıştık. Zaman zaman tarayıcınız yavaşladığında veya uzun süreli kullanımlarda, sürekli olmasa bile, aralıklarla tarayıcı geçmişini temizlemek faydalı olabilmektedir. Bu yönde, yukarıdaki adımlar ile Safari geçmiş temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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