Kullanılan Apple macOS işletim sisteminin mevcut sürümünü öğrenmek isteyebilirsiniz. Özellikle yeni bir MAC aldı iseniz, bu yönde merakınız olabilir. Apple macOS sürüm bilgisi öğrenmek için ise, oldukça kolay bir yol mevcut. Üst menüdeki Apple ikonuna tıkladıktan sonra, Bu Mac Hakkında sekmesine de tıklayarak, açılan pencere ile mevcut MAC'inizin sürüm bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

Örnek olarak aşağıda, 3 Haziran 2019'de tanıtılan Catalina işletim sistemi sürümünü görüyorsunuz. Bu şekilde, Apple bilgisayar sürümü öğrenme işlemini de kolaylıkla gerçekleştirebildik.

Apple macOS Sürüm Bilgisi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, Apple macOS işletim sistemi sürüm bilgisi öğrenme yönünde bilgi edindik. Mevcut işletim sisteminizin güncel olması, performans ve güvenlik açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu yüzden, düzenli olarak yeni güncellemeleri almanızda fayda olduğunun altını çizmek isteriz.