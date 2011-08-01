Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Dock boyutunu değiştirmek". Apple MAC'teki Dock'un standart boyutu size fazla büyük veya tam tersi, küçük gelebilir. Dolayısı ile, Dock boyutu değiştirmek mümkün kılınmış olup, dilerseniz daha büyük veya küçük bir boyutlandırma sağlayabilirsiniz. MAC Dock boyutu değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Dock Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Dock Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri butonuna tıklayın.

2) Ardından Dock ve Menü Çubuğu bölümüne girin.

3) Dock > Boyut adlı skalayı değiştirerek, boyutu ayarlayabilirsiniz.

Apple MAC ile ilgili olarak bu içeriğimizde, Dock boyutu değiştirme ile ilgili adımları sizler için paylaştık. Bilgisayarınızı daha da kişisel, size özel bir hâle getirmek için, Dock'u yeniden boyutlandırmayı düşünebilirsiniz.