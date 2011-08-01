Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar koyu mod açma". Günümüzde birçok tarayıcı koyu mod özelliğini destekliyor. Elbette, Apple macOS işletim sistemi de karanlık mod özelliğini desteklemekte olup, dilerseniz iMac koyu mod açma işlemini oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Apple bilgisayar koyu mod açmak için ise aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır.

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Apple MAC Bilgisayar Koyu (Karanlık) Mod Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne girelim.

2) Genel adlı butona tıklıyoruz ardından.

3) Koyu adlı seçeneğe tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar koyu mod açmak hakkında sizlerle bilgi paylaşımında bulunmaya özen gösterdik. Eğer aydınlık renkleri tercih etmiyorsanız, MAC karanlık mod özelliğini aktive edebilir ve bilgisayarınızı karanlık mod ile kullanmaya başlayabilirsiniz.