Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari indirme konumunu değiştirmek". Apple MAC Safari tarayıcısı ile indirdiğiniz dosyalar, otomatik olarak "İndirilenler" klasörüne gönderilir. Ancak arzu ederseniz, Safari dosya indirme konumu değiştirmek de mümkün kılınmıştır. Safari'de indirme konumu değiştirmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımlara göz atalım o hâlde.
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Apple MAC Bilgisayar Safari Dosya İndirme Konumunu Değiştirmek
1) Öncelikle tarayıcımıza giriş yapalım.
2) Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.
3) Dosya indirme konumu adlı açılır menü ile değişim sağlayabiliriz.
Sonuç olarak ise bu içeriğimizde, Safari'de indirme konumunu değiştirme yönünde bilgi aktarımı sağladık sizler için. Mevcut dosyaları indireceğiniz klasörü belirlemek için, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bunu, kullanım alışkanlıklarınıza göre de belirlemeyi düşünebilirsiniz.
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