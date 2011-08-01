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Apple MAC Bilgisayar Safari Dosya İndirme Konumunu Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:10 - Tarih: 23 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Safari Dosya İndirme Konumunu DeğiştirmekApple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari indirme konumunu değiştirmek". Apple MAC Safari tarayıcısı ile indirdiğiniz dosyalar, otomatik olarak "İndirilenler" klasörüne gönderilir. Ancak arzu ederseniz, Safari dosya indirme konumu değiştirmek de mümkün kılınmıştır. Safari'de indirme konumu değiştirmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımlara göz atalım o hâlde.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Safari Sekme Sabitleme Nasıl Yapılır?

MAC Safari İndirme Konumunu Değiştirmek

Apple MAC Bilgisayar Safari Dosya İndirme Konumunu Değiştirmek

1) Öncelikle tarayıcımıza giriş yapalım.

Apple MAC Safari Dosya İndirme Konumu

2) Safari > Tercihler sekmesine tıklıyoruz.

Apple MAC Safari Dosya İndirme Konumunu Değiştirmek

3) Dosya indirme konumu adlı açılır menü ile değişim sağlayabiliriz.

Safari İndirme Konumu Değiştirmek

Sonuç olarak ise bu içeriğimizde, Safari'de indirme konumunu değiştirme yönünde bilgi aktarımı sağladık sizler için. Mevcut dosyaları indireceğiniz klasörü belirlemek için, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bunu, kullanım alışkanlıklarınıza göre de belirlemeyi düşünebilirsiniz.

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