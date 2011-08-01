Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar fare şarj durumu öğrenme". Apple iMac cihazınızda Apple'ın Magic Mouse 2 ürününü kullanıyor iseniz, düzenli olarak şarj durumunu kontrol etmek elzem oluyor. En azından şarj süresini kontrol edip, ona göre önceden şarja takmanız mantıklı olacaktır. Peki, MAC fare şarj durumunu kontrol etmek nasıl yapılıyor? İşte bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Apple MAC Bilgisayar Fare (Mouse) Şarj Durumu Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne girelim.

2) Ardından Fare adlı butona tıklıyoruz.

3) Sol alt köşedeki, Fare pil düzeyi bölümü ile bilgi alabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, Apple bilgisayar fare pil düzeyini öğrenmek ile ilgili adımları incelemiş olduk. Böylelikle, fare pil düzeyi dolmadan kontrol edilebilir ve bu şekilde ne zaman şarja takmanız gerektiği konusunda daha net bir şekilde karara varabilirsiniz.

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