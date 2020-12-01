Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Apple MAC Bilgisayar Ekran Boyutu (Çözünürlüğü) Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:55 - Tarih: 12 Aralık 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Apple MAC Bilgisayar Ekran Çözünürlüğü Öğrenme Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar ekran boyutu öğrenme". Bildiğiniz gibi iMac'lerin birçok çözünürlüğe sahip modelleri mevcut. Bunlardan bazıları milyonlarca renk içerdiği gibi, milyarlarca renk içeren çözünürlüğe sahip olanları da var. Bu bağlamda, MAC ekran çözünürlüğü öğrenmek istiyorsanız, bu içeriğimizin sizlere faydalı olacağını öngörüyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek, iMac'te çözünürlük öğrenme konusunda bilgi edinebilmektesiniz. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Apple macOS Sürüm Bilgisi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Apple Bilgisayar Ekran Boyutunu Öğrenmek

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar RAM (Bellek) Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Ekran Boyutu (Çözünürlüğü) Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sol üstteki Apple simgesine tıklayalım.

Apple iMac Çözünürlük Öğrenmek

2) Ardından Bu Mac Hakkında bölümüne giriş yapıyoruz.

Apple MAC Ekran Çözünürlüğü Öğrenmek

3) Ekranlar adlı sekmeye tıklayalım.

iMac Çözünürlük Bilgisi

4) Karşımıza ekran boyutu ve çözünürlük bilgisi çıkacaktır.

MAC Bilgisayar Ekran Boyutu Öğrenme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlere, Apple bilgisayar ekran boyutu (çözünürlük) öğrenme konusunda bilgi verdik. Aldığınız bilgisayarın ekran boyutu ve çözünürlüğü konusunda kesin bir bilgi edinmek adına, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık