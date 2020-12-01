Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar ekran boyutu öğrenme". Bildiğiniz gibi iMac'lerin birçok çözünürlüğe sahip modelleri mevcut. Bunlardan bazıları milyonlarca renk içerdiği gibi, milyarlarca renk içeren çözünürlüğe sahip olanları da var. Bu bağlamda, MAC ekran çözünürlüğü öğrenmek istiyorsanız, bu içeriğimizin sizlere faydalı olacağını öngörüyoruz. Aşağıdaki adımları izleyerek, iMac'te çözünürlük öğrenme konusunda bilgi edinebilmektesiniz. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara göz atalım.

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Apple MAC Bilgisayar Ekran Boyutu (Çözünürlüğü) Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle sol üstteki Apple simgesine tıklayalım.

2) Ardından Bu Mac Hakkında bölümüne giriş yapıyoruz.

3) Ekranlar adlı sekmeye tıklayalım.

4) Karşımıza ekran boyutu ve çözünürlük bilgisi çıkacaktır.

Bu içeriğimizde sizlere, Apple bilgisayar ekran boyutu (çözünürlük) öğrenme konusunda bilgi verdik. Aldığınız bilgisayarın ekran boyutu ve çözünürlüğü konusunda kesin bir bilgi edinmek adına, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.