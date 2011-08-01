Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Dock'tan uygulama kaldırmak". Apple MAC'te sevdiğiniz ve sık kullandığınız uygulamaları, Dock'a eklemek mümkündür. Peki, Dock'tan uygulama kaldırma işlemi nasıl oluyor? Yani artık kullanmadığınız veya yanlışlıkla MAC'te Dock'a eklediğiniz bir uygulamayı kaldırmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, artık ilgili uygulama Dock'ta hiçbir şekilde yer almayacaktır.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Dock'a Uygulama Ekleme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Dock'tan Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle kaldıracağımız uygulamayı belirleyelim.

2) İlgili uygulamada iken sağ tıklayalım.

3) Seçenekler > Dock'tan Çıkar sekmesine tıklayabiliriz.

Bu içeriğimizde sonuç olarak, Dock'tan uygulama çıkarmak ile ilgili adımları paylaşmış olduk. Yukarıdaki adımlar ile, Apple bilgisayarda Dock'tan uygulama kaldırma yönünde aksiyon alabilir, Dock menünüzün çok kalabalık olmasını hemen bugün önleyebilirsiniz.

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