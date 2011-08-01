Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar menü çubuğundan Spotlight kaldırmak". MAC'teki en önemli özelliklerden birisi de Spotlight olsa gerek. Spotlight ile bilgisayarınızda kapsamlı bir arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu yüzden, Spotlight'ın bir kısayolu da menü çubuğunda bulunur. Ancak dilerseniz, menü çubuğundan Spotlight kaldırmak mümkün kılınmıştır. Eğer menü çubuğunuzun çok kalabalık olmasını istemiyorsanız, Spotlight kaldırmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

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Apple MAC Bilgisayar Menü Çubuğundan Spotlight Kaldırmak

1) Öncelikle Sistem Tercihleri butonuna tıklıyoruz.

2) Dock ve Menü Çubuğu bölümüne giriş yapalım.

3) Yalnızca Menü Çubuğu > Spotlight bağlantısına tıklıyoruz.

4) Spotlight > Menü Çubuğunda Göster kutucuğundaki onayı kaldırabiliriz.

Bu içeriğimizde siz değerli Apple MAC kullanıcıları ile, menü çubuğundan Spotlight kaldırma yönünde bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Eğer menü çubuğunuzda Spotlight kısayol ikonunun olmasını istemiyorsanız, yukarıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.