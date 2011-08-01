Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari ana sayfa değiştirmek". Apple MAC'te Safari'yi ilk kullandığınızda, ana sayfanın Apple resmi web sayfasına yönlendiğini fark etmiş olabilirsiniz. Ancak elbette, Safari ana sayfa değiştirme işlemi de mümkündür. Safari ana sayfa değiştirmek için, aşağıdaki adımları izlemenizi öneriyoruz. Böylelikle ana sayfayı dilediğiniz bir arama motoru olarak da güncelleyebileceksiniz.

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Apple MAC Bilgisayar Safari Ana Sayfa Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Safari > Tercihler bölümüne giriş yapalım.

2) Ana sayfa adlı kutucuğa dilediğiniz bağlantıyı girebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için, Apple MAC Safari ana sayfa değiştirme bazında bilgi aktarımında bulunmaya özen gösterdik. Eğer ki Google'ı kullanıyorsanız arama motoru olarak, Safari'de ana sayfa değiştirme işlemlerini gerçekleştirirerek, ana sayfanızı Google olarak ayarlayabilirsiniz.

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