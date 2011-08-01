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Apple MAC Bilgisayar Safari Önbellek Boşaltma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:15 - Tarih: 23 Ocak 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Safari Önbellek Boşaltma Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar Safari önbellek boşaltma". Geçtiğimiz içeriklerimizde, Safari geçmiş silmek ile ilgili adımları paylaşmıştık. Şimdi ise, Safari önbellek boşaltma yönünde bilgi vermek istiyoruz. Dilerseniz, tarayıcı geçmişinizi temizledikten sonra, önbellek temizliği de yapabilir, mevcut önbellek verilerini sıfırlayabilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar Safari Sekme Sabitleme Nasıl Yapılır?

Apple MAC Bilgisayar Safari Önbellek Boşaltmak

Apple MAC Bilgisayar Safari Önbellek Boşaltma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle tarayıcımıza giriş yapıyoruz.

MAC Bilgisayar Safari Önbellek Boşaltma

2) Geliştirme > Önbellekleri Boşalt sekmesine tıklayabiliriz.

Apple Safari Tarayıcı Önbellek Boşaltma

Bu içeriğimizde sonuç olarak, MAC Safari tarayıcı önbellek temizleme ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Zaman zaman, tarayıcınızın daha da hızlanması için, yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.


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