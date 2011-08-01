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Apple MAC Bilgisayar Depolama Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:45 - Tarih: 18 Aralık 2020 - Yorum: 0

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Apple MAC Bilgisayar Depolama Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?Apple MAC Nasıl Yapılır? içeriklerimizin bugünkü konusu "Apple bilgisayar depolama miktarı öğrenme". Apple iMac bilgisayarınız var ise, toplam hdd/ssd depolama miktarını öğrenmek isteyebilirsiniz. Yani kullanılan depolama miktarı ile ilgili detayları bilmek bazı zamanlarda gerekli olabilir. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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MAC Bilgisayar Depolama Miktarı Öğrenme

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Apple MAC Bilgisayar Depolama Miktarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Apple ikonuna gelerek, Bu Mac Hakkında sekmesine tıklayın.

Apple iMac SSD Boyutu Ne Kadar?

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2) Ardından Depolama bölümü ile detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Apple Bilgisayar Depolama Miktarı

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Bu içeriğimizde, Apple bilgisayar depolama miktarı öğrenme yönünde bilgi edinmiş olduk. iMac SSD boyutu ne kadar? gibi konularda yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacak olup, bu şekilde hangi alanlarda ne kadar depolama miktarı kullanıldığını da kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz.

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