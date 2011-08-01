Yaşam ve Ölüm Kitap Yorumu (Alacakaranlık Serisi) - Stephenie Meyer

Yaşam ve Ölüm kitap yorumu yazımız ile karşınızdayız. Bu kitap ilk çıktığında çok sevinmiştim. Bendeki Alacakaranlık sevgisi, daha çok kitaplarına karşı gelişen ve kitapların birebir filme uyarlanması ile filmlerini de sevdiren bir bağ ile oluştu.

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Teenager bir duygudan ziyade, Team Edward ya da Team Jacob diye bir ayırım yapmaksızın, Stephenie Meyer'in hissettiği tüm duyguları yaşamaktı amacım. Nitekim böyle de oldu. Çok sevgili biricik aşkım babamın annemden gizli (kendisi bayram harçlıklarım için alışveriş planı yapmıştı) tüm seriyi almasıyla 3 gün içerisinde, Bree Tanner'ın İkinci Hayatı dahil 5 kitabı okudum bitirdim. (Bu arada sevgili babamın ruhu şad olsun.)

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Aradan 10 yılın geçmesi ve tüm Gece Yarısı Güneşi hayallerimizin de suya düşmesinin ardından böyle sessiz sedasız çıkan bir kitap beni oldukça heyecanlandırdı. Tabii ki hemen aldım. D&R da her zamanki gibi 1 günde kitabımı yolladı. Nasıl heyecanlıyım anlatamam.

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Unutmadan, yazarın diğer kitabı olan Göçebe için hazırladığım Göçebe kitap yorumu yazıma da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

AYRICA: Göçebe Kitap Yorumu - Stephenie Meyer

Yaşam ve Ölüm Kitap Yorumu

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İlk önce yazarın önsözünü okudum. Şimdi size bunu biraz anlatmak istiyorum. Stephenie Meyer'in dediğine göre, Alacakaranlık serisi Bella karakteri için çok fazla olumsuz yorum almış. Bir kadın yazarın, yine Bella gibi bir kadın karakteri güçsüz, yardıma muhtaç bir şekilde yazdığı düşünülmüş ve bu konuda eleştirilmiş ama benim düşünceme göre aslında bu tam tersi.

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Yani Bella'nın o tarz olaylara düşmesi onun suçu değil. Hatta annesi için herkesi atlatıp James ile buluşmaya giden Bella değil miydi? Neyse burası eleştiriye açık bir konu ama bence çok haksız bir yorum olmuş. Sonuç olarak yazarımız Stephenie, Bella yerine erkek, Edward yerine de kadın bir karakter olarak hikayeyi değiştiriyor.

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Charlie ve Renee dışında hikayedeki tüm karakterler cinsiyet değiştirmiş şekilde. Örneğin Doktor Cullen, bayan ya da biyoloji öğretmenleri bayan. Beaufort Swan, Bella yerini alan erkek kahramanımız. Edythe Cullen ise Edward'ın yerini alan bayan kahramanımız. Jacob'un yerini ise Julie alıyor.

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Diğer karakterleri de aynı şekilde yer değiştirmiş olarak düşünün. Konu aslında Alacakaranlık kitabından biraz daha farklı, özellikle sona doğru değişiyor.

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Benim düşünceme göre, özellikle kendimi karakterleri aklımda çok iyi şekilde canlandırabilen biri olarak nitelesem de Alacakaranlık Serisi Yaşam ve Ölüm kitabının karakterlerini nedense aklımda canlandırırken çok büyük bir sıkıntı yaşadım.

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Temel olarak özellikleri, saç renkleri, şekilleri aynı olsa da nedense gözüme hep Edward, Bella, Alice ve Emmet olarak geldiler. Bu yüzden bu kitapta umduğumu pek fazla bulamadım diyebilirim. Asıl kitabı o kadar benimsemişim, ailemden o kadar büyük bir parça olmuşlar ki bu kitabı okurken gözlerim hep onları aradı.

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Yine de bence ilk olarak Yaşam ve Ölüm'ü okuyacak olan biri için bu kitap çok büyüleyici olabilir. Benim aklım hala Midnight Sun'da. Çok sıkı bir Alacakaranlık takipçisi için belki gözler ilk olarak Edward ve Bella'yı arasa da ilk birkaç sayfadan sonra Edythe ve Beaufor'a alışabilirsiniz. Pardon Beau.

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Son olarak bizleri 10 senenin ardından düşünebildiği için Stephenie Meyer'e teşekkür ederim. Her ne kadar serinin sonu olduğunu söylese de yeni kitaplarını merakla bekliyoruz.

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Puan: 7/10

Kitap Adı: Yaşam ve Ölüm

Orijinal Adı: Life and Death

Yazar: Stephenie Meyer

Çeviri: Özlem Sakin

Yayınevi: Epsilon

Sayfa Sayısı: 792

Basım Yılı: 2016

Yaşam ve Ölüm kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın.