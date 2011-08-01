Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

Kitaplardan güzel alıntı cümleler ile karşınızdayız. Kitap okumayı sevmeyen insan yoktur. Doğru kitabı bulamamış insan vardır, derim hep. Özellikle kitaplardan güzel sözler biriktirenler de ayrıdır. Nitekim şair de demiş ki; "Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kağıttır." Sizler için birbirinden etkileyici yazarların, mükemmel eserlerinden oluşan ve dünyada iz bırakan kitap cümleleri seçtik. Kim bilir belki de daha önce okumadığınız bir kitap ile tanışmanıza sebep oluruz.

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

Sizler için hazırladığımız kitaplardan güzel alıntılar ile kitap sözlerini yazdığınız bir defter hazırlayabilir, eğer varsa içerisine sevdiklerinizi ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

Öyle ki, kitaplardaki bu güzel sözler, kitabın akışında önemli etkiler yaratmakla birlikte okuyucular tarafından ya altı çizilir ya da kenara not alınır. Bazen bir cümle, bazen de bir paragraf... Bu etkileyici kitap sözlerini okuduktan sonra siz de bizler için sevdiğiniz bir sözü yorumlar kısmından bırakmayı unutmayın.

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AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler

"Hayatta hiçbir zaman kafamızdaki kadar harikulade şeyler olmayacağını henüz idrak etmemiştim." Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna

"İnsanları genel anlamda seviyorum ama kimseye tahammülüm yok." Oğuz Atay - Tutunamayanlar

"Kolomb, Amerika'yı bulduğunda mutlu olmadı, ararken mutluydu." Dostoyevski - Budala

"Ne makine şu insan be; içine ekmek, şarap, balık, turp koyuyorsun. iç çekmeleri, gülüşler ve düşler çıkıyor!" Nikos Kazancakis - Zorba

"Senin bu kadar mutlu olmana ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler." Khaled Hosseini - Uçurtma Avcısı

"Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum." Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi

"Daha çok anlat, dedim.

Hoşuna gidiyor mu?

Çok. Elimden gelse seninle sekiz yüz elli iki bin kilometre hiç durmadan konuşurdum.

Bu kadar yola nasıl benzin yetiştiririz?

Gider gibi yaparız." José Mauro de Vasconcelos - Şeker Portakalı

"Bütün dualar şöyle özetlenebilir: tanrım ne olur iki kere iki dört etmesin!" Ivan Turgenyev - Babalar ve Oğullar

"İnsan terk ederken bir sebep gösterir. Bunu söyler. Karşısındakine cevap hakkı tanır. Öyle durup dururken gidilmez. Yok, çocukluk bu." Marcel Proust - Albertine Kayıp

"Hiçbir yararı olmayacağını bile bile insan kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorsan, onları yendin demektir." George Orwell - 1984

"Özgürlüğün, insanın canının istediğini yapması demek olduğuna asla inanmadım, özgürlük daha çok, yapmak istemediğini yapmamaktır." Jean-Jacques Rousseau - Yalnız Gezenin Düşleri

"Birden sokakları dolduran kalabalıkta o'nun da olabileceği aklıma geldi, içimdeki sıkıntı eridi." Yusuf Atılgan - Aylak Adam

"Kelimeler, Albayım, bazı anlamlara gelmiyor." Oğuz Atay - Tehlikeli Oyunlar

"İnsanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri, olamadıkları kişiyi anlatırlar." Yusuf Atılgan - Aylak Adam

"Saat üç. Bir şey yapmak isterseniz, bu saat ya çok geç ya çok erkendir." Jean-Paul Sartre - Bulantı

"Bir sinekle bir devlet adamı arasındaki benzerlik nedir?" sorusunun cevabı 19. yüzyıldan hazırdır. İkisini de gazeteyle öldürebilirsin!" Murat Menteş - Kaosa Mütevazı Bir Katkı

"Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü, değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti ve bu ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusu ver." Marlo Morgan - Bir Çift Yürek

"Bir insanın, başka fırsatları olmasına rağmen onları reddedip sürekli aynı kişiyle sevişmek istemesine, bu mutluluk verici duyguya aşk denirdi." Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi

"Nefrete sevgiden daha çok güvenirim," dedi şeytan. Çünkü nefretin sahtesi olmaz." Emre Yılmaz - Şeytanın Fısıldadıkları

"Güzellik, başlı başına bir faşizmdi; dünyanın en adaletsiz dağıtılan şeylerinden biriydi." Murathan Mungan - Eldivenler, Hikayeler

Kitaplardan güzel alıntılar yazı dizimizin ilkini sonlandırdık. Daha birçok etkileyici kitap sözleri bulunan yeni serilerimizi sizler için hazırlayacağız. Kitaplardan güzel sözler okumayı seviyorsanız, listemizde yer almayan farklı alıntı cümleleri yorum alanından bizlerle paylaşırsanız seviniriz.

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