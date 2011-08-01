Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

Kitap okumak yaşamınız boyunca edinebileceğiniz en mükemmel alışkanlıklardan biridir. Bana göre kitap okumayı sevmeyen insan yoktur. Kendine uygun kitabı bulamamış insan vardır. Bu yüzden genelde kitap okumayan insanların karakterlerine göre, onlara kitap tavsiye etmeye bayılıyorum. İnsanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaksa benim inancıma göre en yüce şeylerden biri.

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Şimdi ise sizlere kitap okumayı sevdirecek 20 söz paylaşıyorum. Bu sözlerin hepsi, efsanevi kişiliklerin ağızlarından dökülme. Anlamları derin ve bana göre büyüleyici. Umarım siz de beğenir ve zevk alırsınız. Hepinize bol bol kitap okuyacağınız zamanlar diliyorum.

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Kitap Okumayı Sevdiren Sözler

İki kişi asla aynı kitabı okumaz. - Edmund Wilson

Kitap elinizde tuttuğunuz bir rüyadır. - Neil Gaiman

Ne zaman iyi bir kitap okusan, dünyanın bir yerinde içeriye daha fazla ışığın girmesini sağlayan bir kapı açılır. - Vera Nazarian

Kim yaşamak için tek bir ömrü olduğunu söylerse, o kişi bir kitabın nasıl okunduğunu öğrenmek zorundadır.

Eğer herkesin okuduğu kitapları okuyorsan, herkesin düşündüğü şeyleri düşünüyorsundur. - Haruki Murakami

İyi bir roman size kahramanlar hakkındaki gerçekleri, kötü bir roman ise yazar hakkındaki gerçekleri anlatır. - Gilbert K. Chesterton

Okumadığınız kitap size yardımcı olmaz. - Jim Rohn

Kitaplar hayatın bir versiyonudur. Eğer beğenmezseniz reddedip, kendi versiyonunuzu önerebilirsiniz. - Salman Rushdie

Bir kitabı okumak, onu kendin için baştan yazmak gibidir. - Angela Carter

Okumadığınız bir kitabı asla bir çocuğa vermemeyi kural edinin. - George Bernard Shaw

Gerçekten kitap okumaktan zevk alan ancak bir kitabı sadece bir kere okuyan insanları anlayamıyorum. - C.S. Lewis

Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa, o da aldığınız kitapları okumamanızdır. - Joseph Brodsky

İyi bir kitabın son sayfasını çevirdiğinde eğer yakın bir dostunu kaybetmişsen, aynı öyle hissedersin. - Paul Sweeney

Bazı kitaplar bizi özgür bırakır bazıları ise özgür kılar. - Ralph Waldo Emerson

Bir kere okumayı öğrendiğinde sonsuza kadar özgür kalırsın. - Frederick Douglas

Güzel bir kitabın sonu yoktur. - R.D. Cumming

Çok fazla kitap, çok az zaman. - Frank Zappa

Kitapsız bir oda, ruhsuz bir bedene benzer. - Marcus Tullius Cicero

Her zaman cenneti bir kütüphane olarak hayal etmiştim. - Jorge Luis Borges

Hiçbir arkadaş, bir kitap kadar sadık değildir. - Ernest Hemingway

Kitap okumayı sevdiren sözler için derlememiz bu şekilde. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak, size göre nasıl olur? Ayrıca kitap okumayı sevdiren başka bildiğiniz sözler varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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