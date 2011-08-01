Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

Herkese merhabalar, bildiğiniz gibi kitaplara aşık biri olarak uzun süredir kendimi kitap okumayı sevmeyen hatta en son Cin Ali okuyanlara, kitap tavsiyesi vererek onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya adamaya dur durak vermeden devam ediyorum. Bu yazımda da kitap okumayı sevmeyen kişiler için bazı ufak püf noktalarını anlatacağım, böylelikle herkesi çılgın birer kitap okuyucusuna dönüştürme gibi büyük bir planım var. Hadi hep birlikte nasıl kitap okumayı sevebiliriz, görelim.

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Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma Yolları

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1.) Rastgele Kitap Almayın

Sırf, artık bir kitap okumam gerek diye düşünerek kitap almak çok yanlış bir davranış. Sonunda o kitabın senelerce bir köşede duracağını bile bile kitap almak gibi bir şey de diyebiliriz. Kitaplar insanın ruhuna hitap etmeli, bu yüzden rastgele kitap almamalısınız.

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2.) İnce Kitaplar Deneyin

Kitap kurduna dönüştüğünüz zaman 1000 sayfalık kitaplar bile gözünüze çok çok ince gelebilir. En azından benim için öyle ancak kitap okuma alışkanlığı olmayan ve yeni kitap okuyacak olanlar için ince kitaplar her zaman çok daha iyi bir başlangıç olacaktır.

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3.) Sevdiğiniz Dizi ve Filmlerin Kitaplarından Başlayın

Artık en çok izlenme sayısına ulaşan pek çok dizi ve film, kitaplardan uyarlama. Game of Thrones, The 100, Harry Potter, Uyumsuz, Açlık Oyunları gibi film ve dizilerin kitaplarından başlayarak keyifle kitap okuyabilirsiniz.

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4.) Sevdiğiniz Türleri Tespit Edin

Herkesin okumaktan hoşlandığı bir kitap türü vardır. Fantastik, romantik, tarihi ya da bilim kurgu gibi türler içerisinden birini seçtiğinizde, kitap seçiminiz biraz daha kolaylaşmış olur. Bu türlerden hangisini beğendiğinizi, izlemeyi sevdiğiniz dizi ya da filmlerin türlerine göre de beğenebillirsiniz. Size uygun türü beğendikten sonra o türe ait kitap listelerine bakabilirsiniz.

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5.) Kitap Yorumu Okuyun

Bir kitabı almaya karar verdiğinizde kitap yorumu okumalısınız. Böylece kitabın size uygun olup olmadığını ya da hangi türde bir kitap olduğunu öğrenebilirsiniz.

Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için bu tavsiyelerimizi dikkate almanızı öneririz. Kitap okumayı seviyor musunuz? Kitap okuma alışkanlığı kazandıysanız, bu yöndeki tecrübelerinizi aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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