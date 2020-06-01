Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

Okunan her kitap, okuyucusunda ufak da olsa izler bırakır. Ben de bugün sizler için gelmiş geçmiş tüm zamanların okunması gereken en iyi 25 kitabını düzenledim. Geçmişten günümüze kadar gelen ve tozlu raflarda unutulmaması gereken bu efsane kitaplar ölmeden önce muhakkak okunması gereken kitaplardan.
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Birçoğu dünya klasiği ve geri kalanı ise son zamanlarda oldukça popüler kitaplar listesinde. Hayatında bir şeylerin daha iyiye gitmesini ve olaylara bakış açının gelişmesini isteyenlere %100 önerim olan bu kitapların tümüne kefiliz. Keyifli okumalar.
AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1
Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı - 1
1.) 1984 - George Orwell
2.) Anna Karenina - L. N. Tolstoy
3.) Aşk ve Gurur - Jane Austen
4.) Bülbülü Öldürmek - Harper Lee
5.) Büyük Umutlar - Charles Dickens
6.) Çavdar Tarlasında Çocuklar - J. D. Salinger
7.) Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley
8.) Charlotte'un Sevgi Ağı - Garth Williams
9.) Dracula - Bram Stoker
10.) Gazap Üzümleri - John Steinbeck
11.) Hayvan Çiftliği - George Orwell
12.) Jane Eyre - Charlotte Bronte
13.) Küçük Kadınlar - Louisa May Alcott
14.) Lolita - Vladimir Nabokov
15.) Madde 22 - Joseph Heller
16.) Muhteşem Gatsby - F. Scott Fitzgerald
17.) On The Road (Yolda) - Jack Kerouac
18.) Rüzgar Gibi Geçti - Margaret Mitchell
19.) Sineklerin Tanrısı - William Golding
20.) Söğütlükte Rüzgar - Kenneth Grahame
21.) Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski
22.) Uğultulu Tepeler - Emily Bronte
23.) Ulysses - James Joyce
24.) Yüzüklerin Efendisi Serisi - J. R. R. Tolkien
25.) Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel Garcia Marquez
Okunması gereken kitaplar için hazırlanan tüm zamanların en iyi 25 kitabının ilk yazısı bu şekilde. Umarım seçtiklerimi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de favori kitaplarınız varsa, aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece ben de yeni listeme sizlerin tavsiyelerini de ekleyebilirim. Keyifli okumalar.
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