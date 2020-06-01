Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

Okunan her kitap, okuyucusunda ufak da olsa izler bırakır. Ben de bugün sizler için gelmiş geçmiş tüm zamanların okunması gereken en iyi 25 kitabını düzenledim. Geçmişten günümüze kadar gelen ve tozlu raflarda unutulmaması gereken bu efsane kitaplar ölmeden önce muhakkak okunması gereken kitaplardan.

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Birçoğu dünya klasiği ve geri kalanı ise son zamanlarda oldukça popüler kitaplar listesinde. Hayatında bir şeylerin daha iyiye gitmesini ve olaylara bakış açının gelişmesini isteyenlere %100 önerim olan bu kitapların tümüne kefiliz. Keyifli okumalar.

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı - 1

1.) 1984 - George Orwell

2.) Anna Karenina - L. N. Tolstoy

3.) Aşk ve Gurur - Jane Austen

4.) Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

5.) Büyük Umutlar - Charles Dickens

6.) Çavdar Tarlasında Çocuklar - J. D. Salinger

7.) Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

8.) Charlotte'un Sevgi Ağı - Garth Williams

9.) Dracula - Bram Stoker

10.) Gazap Üzümleri - John Steinbeck

11.) Hayvan Çiftliği - George Orwell

12.) Jane Eyre - Charlotte Bronte

13.) Küçük Kadınlar - Louisa May Alcott

14.) Lolita - Vladimir Nabokov

15.) Madde 22 - Joseph Heller

16.) Muhteşem Gatsby - F. Scott Fitzgerald

17.) On The Road (Yolda) - Jack Kerouac

18.) Rüzgar Gibi Geçti - Margaret Mitchell

19.) Sineklerin Tanrısı - William Golding

20.) Söğütlükte Rüzgar - Kenneth Grahame

21.) Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

22.) Uğultulu Tepeler - Emily Bronte

23.) Ulysses - James Joyce

24.) Yüzüklerin Efendisi Serisi - J. R. R. Tolkien

25.) Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel Garcia Marquez

Okunması gereken kitaplar için hazırlanan tüm zamanların en iyi 25 kitabının ilk yazısı bu şekilde. Umarım seçtiklerimi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de favori kitaplarınız varsa, aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece ben de yeni listeme sizlerin tavsiyelerini de ekleyebilirim. Keyifli okumalar.

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