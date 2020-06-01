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Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 09:05 - Tarih: 17 Haziran 2020 - Yorum: 0

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Okunması Gereken Kitaplar ListesiOkunan her kitap, okuyucusunda ufak da olsa izler bırakır. Ben de bugün sizler için gelmiş geçmiş tüm zamanların okunması gereken en iyi 25 kitabını düzenledim. Geçmişten günümüze kadar gelen ve tozlu raflarda unutulmaması gereken bu efsane kitaplar ölmeden önce muhakkak okunması gereken kitaplardan.

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Okunması Gereken Kitaplar

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Birçoğu dünya klasiği ve geri kalanı ise son zamanlarda oldukça popüler kitaplar listesinde. Hayatında bir şeylerin daha iyiye gitmesini ve olaylara bakış açının gelişmesini isteyenlere %100 önerim olan bu kitapların tümüne kefiliz. Keyifli okumalar.

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Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı - 1

1.) 1984 - George Orwell

Okunması Gereken Kitaplar - 1984

2.) Anna Karenina - L. N. Tolstoy

Okunması Gereken Kitaplar - Anna Karenina

3.) Aşk ve Gurur - Jane Austen

Okunması Gereken Kitaplar - Aşk ve Gurur

4.) Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

Okunması Gereken Kitaplar - Bülbülü Öldürmek

5.) Büyük Umutlar - Charles Dickens

Okunması Gereken Kitaplar - Büyük Umutlar

6.) Çavdar Tarlasında Çocuklar - J. D. Salinger

Okunması Gereken Kitaplar - Çavdar Tarlasında Çocuklar

7.) Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

Okunması Gereken Kitaplar - Cesur Yeni Dünya

8.) Charlotte'un Sevgi Ağı - Garth Williams

Okunması Gereken Kitaplar - Charlotte'un Sevgi Ağı

9.) Dracula - Bram Stoker

Okunması Gereken Kitaplar - Dracula

10.) Gazap Üzümleri - John Steinbeck

Okunması Gereken Kitaplar - Gazap Üzümleri

11.) Hayvan Çiftliği - George Orwell

Okunması Gereken Kitaplar - Hayvan Çiftliği

12.) Jane Eyre - Charlotte Bronte

Okunması Gereken Kitaplar - Jane Eyre

13.) Küçük Kadınlar - Louisa May Alcott

Okunması Gereken Kitaplar - Küçük Kadınlar

14.) Lolita - Vladimir Nabokov

Okunması Gereken Kitaplar - Lolita

15.) Madde 22 - Joseph Heller

Okunması Gereken Kitaplar - Madde 22

16.) Muhteşem Gatsby - F. Scott Fitzgerald

Okunması Gereken Kitaplar - Muhteşem Gatsby

17.) On The Road (Yolda) - Jack Kerouac

Okunması Gereken Kitaplar - On The Road (Yolda)

18.) Rüzgar Gibi Geçti - Margaret Mitchell

Okunması Gereken Kitaplar - Rüzgar Gibi Geçti

19.) Sineklerin Tanrısı - William Golding

Okunması Gereken Kitaplar - Sineklerin Tanrısı

20.) Söğütlükte Rüzgar - Kenneth Grahame

Okunması Gereken Kitaplar - Söğütlükte Rüzgar

21.) Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

Okunması Gereken Kitaplar - Suç ve Ceza

22.) Uğultulu Tepeler - Emily Bronte

Okunması Gereken Kitaplar - Uğultulu Tepeler

23.) Ulysses - James Joyce

Okunması Gereken Kitaplar - Ulysses

24.) Yüzüklerin Efendisi Serisi - J. R. R. Tolkien

Okunması Gereken Kitaplar - Yüzüklerin Efendisi Serisi

25.) Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel Garcia Marquez

Okunması Gereken Kitaplar - Yüzyıllık Yalnızlık

Okunması gereken kitaplar için hazırlanan tüm zamanların en iyi 25 kitabının ilk yazısı bu şekilde. Umarım seçtiklerimi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de favori kitaplarınız varsa, aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece ben de yeni listeme sizlerin tavsiyelerini de ekleyebilirim. Keyifli okumalar.

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