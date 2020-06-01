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Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 09:48 - Tarih: 17 Haziran 2020 - Yorum: 0

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Okunması Gereken Kitaplar Listesi"Bir kere okumayı öğrendiğinde sonsuza kadar özgür kalırsın." demiş Frederick Douglas, biz de onun bu sözünden yola çıkarak sizi sonsuza kadar özgür bırakacak birbirinden eşsiz kitapları bir araya getirdik. Gelmiş geçmiş Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı, listemizin 2. bölümünde günümüze kadar gelen birçok popüler kitabı listeledik. Shakespeare'in Hamlet'inden tutun da Uçurtma Avcısı'na kadar pek çok türden kitapları ve kitap yorumu bulabileceğiniz listemizi umarım beğenirsiniz. Seçtiğimiz bu kitapları, keyifle okumanızı dileriz.

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Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı - 2

1.) Açlık Oyunları Serisi - Suzanne Collins

Okunması Gereken Kitaplar - Açlık Oyunları Serisi

2.) Aynı Yıldızın Altında - John Green

Okunması Gereken Kitaplar - Aynı Yıldızın Altında

3.) Bir Noel Şarkısı - Charles Dickens

Okunması Gereken Kitaplar - Bir Noel Şarkısı

4.) Duyguların Rengi - Kathryn Stockett

Okunması Gereken Kitaplar - Duyguların Rengi

5.) Ejderha Dövmeli Kız - Stieg Larsson

Okunması Gereken Kitaplar - Ejderha Dövmeli Kız

6.) Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Okunması Gereken Kitaplar - Fahrenheit 451

7.) Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

Okunması Gereken Kitaplar - Fareler ve İnsanlar

8.) Frankenstein - Mary Shelley

Okunması Gereken Kitaplar - Frankenstein

9.) Gizli Bahçe - Frances Hodgson Bunett

Okunması Gereken Kitaplar - Gizli Bahçe

10.) Hamlet - Shakespeare

Okunması Gereken Kitaplar - Hamlet

11.) Harry Potter Serisi - J. K. Rowling

Okunması Gereken Kitaplar - Harry Potter Serisi

12.) Hobbit - J. R. R. Tolkien

Okunması Gereken Kitaplar - Hobbit

13.) Huckleberry Finn'in Maceraları - Mark Twain

Okunması Gereken Kitaplar - Huckleberry Finn'in Maceraları

14.) İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens

Okunması Gereken Kitaplar - İki Şehrin Hikayesi

15.) Kitap Hırsızı - Markus Zusak

Okunması Gereken Kitaplar - Kitap Hırsızı

16.) Küçük Prens - Antoine De Saint-Exupery

Okunması Gereken Kitaplar - Küçük Prens

17.) Macbeth - William Shakespeare

Okunması Gereken Kitaplar - Macbeth

18.) Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas

Okunması Gereken Kitaplar - Monte Kristo Kontu

19.) Mor Yıllar - Alice Walker

Okunması Gereken Kitaplar - Mor Yıllar

20.) Narnia Günlükleri Aslan, Cadı ve Dolap - C. S. Lewis

Okunması Gereken Kitaplar - Narnia Günlükleri Aslan, Cadı ve Dolap

21.) Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams

Okunması Gereken Kitaplar - Otostopçunun Galaksi Rehberi

22.) Romeo ve Juliet - William Shakespeare

Okunması Gereken Kitaplar - Romeo ve Juliet

23.) Seçilmiş Kişi - Lois Lowry

Okunması Gereken Kitaplar - Seçilmiş Kişi

24.) Tom Sawyer'in Maceraları - Mark Twain

Okunması Gereken Kitaplar - Tom Sawyer'in Maceraları

25.) Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini

Okunması Gereken Kitaplar - Uçurtma Avcısı

Okunması gereken kitaplar için hazırlanan tüm zamanların en iyi 25 kitabının ikinci yazısı bu şekilde. Umarım seçtiklerimi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de favori kitaplarınız varsa, aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece ben de yeni listeme sizlerin tavsiyelerini de ekleyebilirim. Keyifli okumalar.

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