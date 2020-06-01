Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

"Bir kere okumayı öğrendiğinde sonsuza kadar özgür kalırsın." demiş Frederick Douglas, biz de onun bu sözünden yola çıkarak sizi sonsuza kadar özgür bırakacak birbirinden eşsiz kitapları bir araya getirdik. Gelmiş geçmiş Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı, listemizin 2. bölümünde günümüze kadar gelen birçok popüler kitabı listeledik. Shakespeare'in Hamlet'inden tutun da Uçurtma Avcısı'na kadar pek çok türden kitapları ve kitap yorumu bulabileceğiniz listemizi umarım beğenirsiniz. Seçtiğimiz bu kitapları, keyifle okumanızı dileriz.
AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)
AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1
AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler
AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz
Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı - 2
1.) Açlık Oyunları Serisi - Suzanne Collins
2.) Aynı Yıldızın Altında - John Green
3.) Bir Noel Şarkısı - Charles Dickens
4.) Duyguların Rengi - Kathryn Stockett
5.) Ejderha Dövmeli Kız - Stieg Larsson
6.) Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
7.) Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck
8.) Frankenstein - Mary Shelley
9.) Gizli Bahçe - Frances Hodgson Bunett
10.) Hamlet - Shakespeare
11.) Harry Potter Serisi - J. K. Rowling
12.) Hobbit - J. R. R. Tolkien
13.) Huckleberry Finn'in Maceraları - Mark Twain
14.) İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens
15.) Kitap Hırsızı - Markus Zusak
16.) Küçük Prens - Antoine De Saint-Exupery
17.) Macbeth - William Shakespeare
18.) Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas
19.) Mor Yıllar - Alice Walker
20.) Narnia Günlükleri Aslan, Cadı ve Dolap - C. S. Lewis
21.) Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams
22.) Romeo ve Juliet - William Shakespeare
23.) Seçilmiş Kişi - Lois Lowry
24.) Tom Sawyer'in Maceraları - Mark Twain
25.) Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini
Okunması gereken kitaplar için hazırlanan tüm zamanların en iyi 25 kitabının ikinci yazısı bu şekilde. Umarım seçtiklerimi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de favori kitaplarınız varsa, aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece ben de yeni listeme sizlerin tavsiyelerini de ekleyebilirim. Keyifli okumalar.
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