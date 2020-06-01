Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

"Bir kere okumayı öğrendiğinde sonsuza kadar özgür kalırsın." demiş Frederick Douglas, biz de onun bu sözünden yola çıkarak sizi sonsuza kadar özgür bırakacak birbirinden eşsiz kitapları bir araya getirdik. Gelmiş geçmiş Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı, listemizin 2. bölümünde günümüze kadar gelen birçok popüler kitabı listeledik. Shakespeare'in Hamlet'inden tutun da Uçurtma Avcısı'na kadar pek çok türden kitapları ve kitap yorumu bulabileceğiniz listemizi umarım beğenirsiniz. Seçtiğimiz bu kitapları, keyifle okumanızı dileriz.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı - 2

1.) Açlık Oyunları Serisi - Suzanne Collins

2.) Aynı Yıldızın Altında - John Green

3.) Bir Noel Şarkısı - Charles Dickens

4.) Duyguların Rengi - Kathryn Stockett

5.) Ejderha Dövmeli Kız - Stieg Larsson

6.) Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

7.) Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

8.) Frankenstein - Mary Shelley

9.) Gizli Bahçe - Frances Hodgson Bunett

10.) Hamlet - Shakespeare

11.) Harry Potter Serisi - J. K. Rowling

12.) Hobbit - J. R. R. Tolkien

13.) Huckleberry Finn'in Maceraları - Mark Twain

14.) İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens

15.) Kitap Hırsızı - Markus Zusak

16.) Küçük Prens - Antoine De Saint-Exupery

17.) Macbeth - William Shakespeare

18.) Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas

19.) Mor Yıllar - Alice Walker

20.) Narnia Günlükleri Aslan, Cadı ve Dolap - C. S. Lewis

21.) Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams

22.) Romeo ve Juliet - William Shakespeare

23.) Seçilmiş Kişi - Lois Lowry

24.) Tom Sawyer'in Maceraları - Mark Twain

25.) Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini

Okunması gereken kitaplar için hazırlanan tüm zamanların en iyi 25 kitabının ikinci yazısı bu şekilde. Umarım seçtiklerimi beğenmişsinizdir. Eğer sizin de favori kitaplarınız varsa, aşağıdan yorum olarak bırakabilirsiniz. Böylece ben de yeni listeme sizlerin tavsiyelerini de ekleyebilirim. Keyifli okumalar.

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