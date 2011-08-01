Deli Kitap Yorumu - Gülsen Kılıçaslan

Deli Kitap yorumu ile karşınızdayız. Wattpad üzerinden sanırım ilk okuyuculardan biri olarak takip ettiğim Deli hikayesi, kısa bir süre önce roman oldu. Elbette ki kitap daha ön sipariş aşamasındayken sipariş ettim. Derken bekle bekle gelmiyor bir türlü, tabii ben de kendimi yiyorum gelsin diye. Neyse ki sonunda tüm aksiliklere rağmen elime geçiyor.

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Zaten hikayeyi okumuşum ama olmaz diyorum. Diğer sayfalara saygısızlık, sanırım 2 saat içerisinde tüm kitabı bitiriyorum ama bir hüzünlüyüm ki sormayın. Bitiyor yani sonunda. Bu zamana kadar ne zaman iyi bir kitap okusam derin bir iç çekişle kapatıyorum son sayfalarını. Üçlemeleri, dörtlemeleri hiç sormayın. Onların son kitaplarını bırakıyorum okumadan, bitmesin diye...

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Deli Kitap Yorumu

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Çok samimi bir roman. Yapacağım ilk yorum bu, yani sanırım şu ana kadar okuduğum tüm Wattpad hikayelerinden kitaplaştırılmış romanlar içerisindeki en samimi roman. Artık kitaplar o kadar boş yazılıyor ki, siz hiç bir roman kahramanının tuvalete gittiğini gördünüz mü?

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Göremezsiniz çünkü tüm insanca olan şeyler kötüymüş gibi empoze edilerek kaldırılıyor. Ya da sadece yemek yenilen sofralar, bulaşık yıkamalar, temizlik yapmalar olmadan yazılan hikayeler insanlara gerçekçi geliyor. Açıkçası bana gelmiyor. Kitapta Emre ve Elif'ten sonra en beğendiğim karakter olan Nil, sırf Elif'in tuvaleti geldiği için merdivenden düşüyor. Ne kadar insanca bir şey değil mi?

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Karakterler çok gerçek. O kadar bizdenler ki ne iş adamı ne milyoner. Elif bir markette kasiyer, Emre ise marangoz gerçi tasarımlarından sonra ona marangoz demek pek yakışı kalmıyor ama mobilya tasarımcısı diyelim. Klasik aile tiplemeleri, derken o kadar gerçek geliyor ki, sanki Kapadokya'ya giderken yolda sağa çekmiş Emre'nin arabasını görecekmişsiniz gibi.

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Şimdi herkes kitabın sonunu merak ediyor. Nasıl bitecek, Deli'nin sonunda ne oluyor? Bana göre bu herkesin yaşaması gereken bir macera ama en beğendiğim sahneleri söylemeden geçemeyeceğim.

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İlki Emre'nin o hasta haliyle Emin'i duyup ona bakmaya gitmesi. Yavru kedi görmüş Youtube sakinleri gibi, gözlerimden kalpler çıkarak tebessüm ettim o bölümde. Diğeri ise Emre'nin baltayı alıp... Neyse bunu geçiyorum.

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Her şeye rağmen Elif'e sarılıp uyuması. Düzeldikten sonra o salak marangoz ustasını bir daha işe almaması. Elif'in kışın soğuğunda, kucağında Emin ile hiç tanımadığı bir kadının kapısında sırf Emre'ye deva olmak için beklemesi. Emre'nin o minibüs şoförünü dövmesi. Bakıyorum da aslında hepsi.

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Hepsine bayıldım, Elif ve Emre'yi bu kadar ete kemiğe büründürdüğü için Gülsen Kılıçaslan'ı tebrik ediyorum. Umarım böyle genç ve kaliteli yazarlarımız artmaya devam eder. Deli'yi herkese tavsiye ederim.

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Puan: 9/10

9/10 Kitap Adı: Deli

Deli Yazar: Gülsen Kılıçaslan

Gülsen Kılıçaslan Yayınevi: Nemesis Kitap

Nemesis Kitap Sayfa Sayısı: 544

544 Basım Yılı: 2016

Deli kitap yorumu yazımın sonuna geldik. Kitabı okuduysanız, ne düşündüğünüzü bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sizin en beğendiğiniz Wattpad hikayesi ne? Yorum olarak bırakmayı unutmayın.