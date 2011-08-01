Peri - Teksas'ta Bir Türk Kızı Kitap Yorumu - Öykü Odabaş

Peri - Teksas'ta Bir Türk Kızı kitap yorumu ile karşınızdayım. Peri benim için çok farklı bir deneyimdi. Özellikle Türk bir yazarın elinden çıkma bu tarz bir kitabı ilk defa okuyuşum diyebilirim. Daha önce Wattpad üzerinden iki farklı versiyonunu okumuştum, ancak ciltli bir kitap olarak okumak ayrı bir zevkmiş.

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Hepsi benim için çok etkileyici deneyimlerdi. Özellikle Wattpad üzerindeki oyuncu kadrosunu hayal ederek okuduğunuzda inanın çok daha mükemmel bir şekilde aklınızda canlanıyor. Konu, akış, karakterler hepsi o kadar güzel kurgulanmış ki, ana karakter olan Peri'nin derin çıkmazını adeta içinizde yaşıyorsunuz diyebilirim. Gelelim Peri kitap yorumu yazıma...

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Peri - Teksas'ta Bir Türk Kızı Kitap Yorumu

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Bu sadece yabancı bir ülkede kendi geçmişini, geleceğini bulmaya çalışan bir kızın hikayesi değil. Bu bir kalbin en sevdikleri tarafından yakılıp, yıkılıp, üstüne bıçaklanıp ve işkenceye maruz kalıp yine o kalbin sevdiklerine nasıl aç, muhtaç oluşunu anlatan bir hikaye.

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Siz de Peri gibi hem en sevdiklerinizi ölesiye sevip hem de artık onlara sarılmaktan korkar hale gelebilirsiniz. Üstelik fiziksel şiddet, zihinsel şiddetin yanında ufak bir kar tanesi kadar dururken.

Bir de artık okurken o kadar farklı bir kafada oluyorsunuz ki bir süre sonra, akış şöyle gidiyor;

1. İnanmıyorum Peri babasını buldu! Çok mutluyum,

1. Allah cezanı vermesin dede.

2. İnanmıyorum Peri babasını buldu! Umarım mutlu olur.

3. Baba beklediğimiz baba değilmiş, Celal Baba gibiymiş (Teksas Versiyonu)

4. O senin kızın be kızın!

5. Allah hepinizin cezasını versin.

6. Yok ya Peri bundan sonra toparlanamaz.

7. 5'i geri alıyorum be acıdım adama.

8. Yazık adamlar kendilerini parçaladılar kız iyi olsun diye...

Şeklinde devam eden durumdur. Bir an kendimi Ekşi Sözlük'e entry girer gibi hissettim ama gerçekten o kadar kendinizi olayın içinde hissediyorsunuz ki, siz de artık onlardan biri haline geliyorsunuz.

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Yeri geldiğinde keşke ben de orada olsaydım da Peri'nin pansumanlarını yapsaydım. Kız daha az utanırdı diyebiliyorsunuz. Özellikle son zamanlarda genç yazarların elinden saçma sapan kitaplar çıkarken ve tüm kurgular birbirinin aynısı durumuna dönmüşken, hem kaliteli bir dil ile yazılmış hem de iyi bir kurgu istiyorsanız Peri tam size göre diyebilirim.

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Macera, psikoloji ve yeri geldiğinde de komedinin en ince detayları ile işlenen bu kitabı kısacası alın okuyun derim. Gerçekten Türk bir yazarın elinden çıkma, yabancı yazarlara taş çıkartacak etkileyici bir kurgu. Herkese tavsiye ederim.

Puan: 8/10

8/10 Kitap Adı: Peri - Teksas'ta Bir Türk Kızı

Peri - Teksas'ta Bir Türk Kızı Yazar: Öykü Odabaş

Öykü Odabaş Yayınevi: Gitane

Gitane Sayfa Sayısı: 384

384 Basım Yılı: 2016

Umarım, Peri - Teksas'ta Bir Türk Kızı kitap yorumu yazımı beğenmişsinizdir. Kitabı okuduysanız, neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorum alanından bize yazmayı unutmayın. Okumadıysanız da, okumayı ihmâl etmeyin. İnanıyorum ki siz de en az benim kadar beğeneceksiniz. Şimdiden keyifli okumalar.